Druk wordt stevig opgevoerd: prestigieuze koers weert Israel-Premier Tech

De organisatie van de Giro dell'Emilia heeft beslist om Israel-Premier Tech niet te laten starten in hun wedstrijd op 4 oktober. De vrees voor protest is te groot.

UCI-voorzitter David Lappartient maakte op het WK in Rwanda nog duidelijk dat er geen reden is om Israel-Premier Tech te weren uit het peloton. De organisatie van de Giro dell'Emilia grijpt nu echter toch in voor hun 108ste editie.

"Het team zal helaas niet aan de start kunnen verschijnen. Die beslissing hebben we genomen om de openbare veiligheid te kunnen garanderen", verklaart Adriano Amici, voorzitter van de organisatie.

"De sfeer is erg gespannen, waardoor zowel Israel-Premier Tech als andere renners gevaar loopt. We willen het risico niet lopen dat onze race wordt verstoord. Het is geen beslissing uit sportief oogpunt, maar omdat we geen andere keuze hadden."

Adjunct-burgemeester Roberta Li Calzi juicht de beslissing toe. "Gezien wat er in Gaza gebeurt, zou het hypocriet zijn om de aanwezigheid van het team met Israëlische banden als onbelangrijk te beschouwen."

De druk op Israel-Premier Tech wordt zo steeds meer opgevoerd. Sponsor Premier Tech en fietsleverancier Factor dreigen de ploeg te verlaten als er geen naamsverandering komt en de ploeg onder Israëlische vlag blijft rijden.