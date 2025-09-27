Druk wordt stevig opgevoerd: prestigieuze koers weert Israel-Premier Tech

Druk wordt stevig opgevoerd: prestigieuze koers weert Israel-Premier Tech

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De organisatie van de Giro dell'Emilia heeft beslist om Israel-Premier Tech niet te laten starten in hun wedstrijd op 4 oktober. De vrees voor protest is te groot.

UCI-voorzitter David Lappartient maakte op het WK in Rwanda nog duidelijk dat er geen reden is om Israel-Premier Tech te weren uit het peloton. De organisatie van de Giro dell'Emilia grijpt nu echter toch in voor hun 108ste editie. 

"Het team zal helaas niet aan de start kunnen verschijnen. Die beslissing hebben we genomen om de openbare veiligheid te kunnen garanderen", verklaart Adriano Amici, voorzitter van de organisatie.

"De sfeer is erg gespannen, waardoor zowel Israel-Premier Tech als andere renners gevaar loopt. We willen het risico niet lopen dat onze race wordt verstoord. Het is geen beslissing uit sportief oogpunt, maar omdat we geen andere keuze hadden."

Geen Israel-Premier Tech in Giro dell'Emilia

Adjunct-burgemeester Roberta Li Calzi juicht de beslissing toe. "Gezien wat er in Gaza gebeurt, zou het hypocriet zijn om de aanwezigheid van het team met Israëlische banden als onbelangrijk te beschouwen."

De druk op Israel-Premier Tech wordt zo steeds meer opgevoerd. Sponsor Premier Tech en fietsleverancier Factor dreigen de ploeg te verlaten als er geen naamsverandering komt en de ploeg onder Israëlische vlag blijft rijden. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

Meer nieuws

Mag Pogacar in 2026 Parijs-Roubaix niet rijden? UAE-baas Gianetti windt er geen doekjes om

Mag Pogacar in 2026 Parijs-Roubaix niet rijden? UAE-baas Gianetti windt er geen doekjes om

20:30
"Stom": Longo Borghini wijst naar concurrenten na vreemd WK

"Stom": Longo Borghini wijst naar concurrenten na vreemd WK

20:00
Nu al problemen? Skjelmose doet stevige uitspraken over komst Ayuso naar Lidl-Trek

Nu al problemen? Skjelmose doet stevige uitspraken over komst Ayuso naar Lidl-Trek

19:00
"Daarom keek iedereen naar elkaar": Vollering geeft verklaring voor vreemd WK

"Daarom keek iedereen naar elkaar": Vollering geeft verklaring voor vreemd WK

18:00
🎥 Favorieten laten elkaar verliezen op WK, Canadese Vallieres stunt en pakt de regenboogtrui

🎥 Favorieten laten elkaar verliezen op WK, Canadese Vallieres stunt en pakt de regenboogtrui

17:01
Laat Van der Poel kans op regenboogtrui liggen in Rwanda? Nederlands bondscoach is klaar en duidelijk

Laat Van der Poel kans op regenboogtrui liggen in Rwanda? Nederlands bondscoach is klaar en duidelijk

16:30
"Complete nonsens": Lefevere zag UCI doorslaan na val van Evenepoel in Lombardije

"Complete nonsens": Lefevere zag UCI doorslaan na val van Evenepoel in Lombardije

16:00
"Geldt voor iedereen": bronzen Van Wilder beseft het gevaar in WK-wegrit

"Geldt voor iedereen": bronzen Van Wilder beseft het gevaar in WK-wegrit

15:00
Afspraken gemaakt over geld: Nederlands bondscoach Ten Dam doet boekje open

Afspraken gemaakt over geld: Nederlands bondscoach Ten Dam doet boekje open

14:00
Na maanden blessureleed maakt hij debuut op WK: Uijtdebroeks verklapt wat zijn rol wordt voor Evenepoel

Na maanden blessureleed maakt hij debuut op WK: Uijtdebroeks verklapt wat zijn rol wordt voor Evenepoel

13:30
Israel-Premier Tech blijft welkom in het peloton: UCI-voorzitter Lappartient legt uit waarom

Israel-Premier Tech blijft welkom in het peloton: UCI-voorzitter Lappartient legt uit waarom

13:00
Gaf de tijdrit een vertekend beeld? De Wolf stellig over Evenepoel en Pogacar

Gaf de tijdrit een vertekend beeld? De Wolf stellig over Evenepoel en Pogacar

12:30
Slovenië én UAE in dienst van Pogacar op het WK? Evenepoel geeft zijn ongezouten mening

Slovenië én UAE in dienst van Pogacar op het WK? Evenepoel geeft zijn ongezouten mening

12:00
Slechts met drie: Belgische vrouwen met twijfels aan de start in Rwanda

Slechts met drie: Belgische vrouwen met twijfels aan de start in Rwanda

11:00
Debutant Vervaeke heeft goed nieuws over Evenepoel: "Zie dat aan hem"

Debutant Vervaeke heeft goed nieuws over Evenepoel: "Zie dat aan hem"

10:00
"Wil die fout nooit meer maken": Demi Vollering weet waar het misliep

"Wil die fout nooit meer maken": Demi Vollering weet waar het misliep

09:00
Na stunt in de Vuelta ook het WK? Pidcock zonneklaar over zijn ambities

Na stunt in de Vuelta ook het WK? Pidcock zonneklaar over zijn ambities

08:30
Topfavoriet in wegrit na dominantie in tijdrit? Evenepoel doet verrassende uitspraken

Topfavoriet in wegrit na dominantie in tijdrit? Evenepoel doet verrassende uitspraken

08:00
Zal Evenepoel alleen moeten strijden tegen Pogacar? Naesen vreest het ergste

Zal Evenepoel alleen moeten strijden tegen Pogacar? Naesen vreest het ergste

07:30
Na alle malaise en speculaties over nieuwe miserie: bondscoach van Nederlandse vrouwen komt met statement

Na alle malaise en speculaties over nieuwe miserie: bondscoach van Nederlandse vrouwen komt met statement

07:00
UCI voert stevige veranderingen door in de jaarkalender

UCI voert stevige veranderingen door in de jaarkalender

21:30
José De Cauwer is zeker van zijn stuk voor WK op de weg: "Zal pas na de finish duidelijk zijn"

José De Cauwer is zeker van zijn stuk voor WK op de weg: "Zal pas na de finish duidelijk zijn"

26/09
Pidcock maakt Vlaamse vergelijking voor kasseiklim op WK en zegt voor wie die ideaal is

Pidcock maakt Vlaamse vergelijking voor kasseiklim op WK en zegt voor wie die ideaal is

26/09
Heeft bondscoach Serge Pauwels een fout gemaakt? Zo reageert hij op debacle met Jarno Widar

Heeft bondscoach Serge Pauwels een fout gemaakt? Zo reageert hij op debacle met Jarno Widar

26/09
Wat maakt Remco Evenepoel zo speciaal? Superknecht doet zijn ongezouten verhaal

Wat maakt Remco Evenepoel zo speciaal? Superknecht doet zijn ongezouten verhaal

26/09
Opnieuw miserie bij Nederlandse vrouwenploeg? "Die twee leven naast elkaar"

Opnieuw miserie bij Nederlandse vrouwenploeg? "Die twee leven naast elkaar"

26/09
Geen goud, geen zilver, geen brons: Jarno Widar zegt wat er fout liep op WK voor beloften

Geen goud, geen zilver, geen brons: Jarno Widar zegt wat er fout liep op WK voor beloften

26/09
Club Med voor de Belgische renners in Rwanda? Quinten Hermans zegt hoe het zit

Club Med voor de Belgische renners in Rwanda? Quinten Hermans zegt hoe het zit

26/09
Wat als Evenepoel niet kan volgen bij Pogacar? Zo groot mag de kloof zijn volgens De Cauwer

Wat als Evenepoel niet kan volgen bij Pogacar? Zo groot mag de kloof zijn volgens De Cauwer

26/09
OFFICIEEL Hoofdsponsor trekt zich na 10 seizoenen terug en stopt na 2026 met sponsoring

OFFICIEEL Hoofdsponsor trekt zich na 10 seizoenen terug en stopt na 2026 met sponsoring

26/09
UCI schrapt nummer 84 bij junioren vrouwen als eerbetoon aan vorig jaar overleden renster

UCI schrapt nummer 84 bij junioren vrouwen als eerbetoon aan vorig jaar overleden renster

26/09
"Met Evenepoel aan tafel zitten": Roglic zit met veel vragen bij Red Bull-BORA-hansgrohe

"Met Evenepoel aan tafel zitten": Roglic zit met veel vragen bij Red Bull-BORA-hansgrohe

26/09
Podium voor de wegrit op het WK? Eurosportcommentator deelt goud, zilver en brons uit

Podium voor de wegrit op het WK? Eurosportcommentator deelt goud, zilver en brons uit

26/09
Edward Planckaert gaat vol voor de zege: "Ik probeer het op mijn manier"

Edward Planckaert gaat vol voor de zege: "Ik probeer het op mijn manier"

26/09
Bij gebrek aan kandidaten: licht op groen voor contractverlenging UCI-topman Lappartient

Bij gebrek aan kandidaten: licht op groen voor contractverlenging UCI-topman Lappartient

26/09
Na vijf jaar: Xandro Meurisse spreekt klare taal over vertrek bij Alpecin-Deceuninck

Na vijf jaar: Xandro Meurisse spreekt klare taal over vertrek bij Alpecin-Deceuninck

26/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Demi Vollering Thomas Pidcock Jarno Widar Jose De Cauwer Laurens Ten Dam Mathieu Van Der Poel Lotte Kopecky Xandro Meurisse Justine Ghekiere Eli Iserbyt Thijs Zonneveld Primoz Roglic Yves Lampaert Tom Boonen Serge Pauwels Tiesj Benoot Peter Van Petegem Oliver Naesen

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved