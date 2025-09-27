Israel-Premier Tech blijft welkom in het peloton: UCI-voorzitter Lappartient legt uit waarom

Israel-Premier Tech en Israëlische renners blijven welkom in het peloton. Volgens UCI-voorzitter David Lappartient zal uitsluiting niet voor een oplossing zorgen.

Tijdens de Vuelta waren er massale protesten tegen de deelname van Israel-Premier Tech. In Rwanda speelt het thema veel minder, met Nadav Raisberg komt er ook maar één Israeli aan de start bij de profs.

En UCI-voorzitter David Lappartient is ook niet van plan om Israel uit te sluiten. "Sport is er niet om te straffen", citeert Sporza Lappartient. "Wel om mensen te verenigen, met vrede als doel. En vrede komt er niet door mensen uit te sluiten."

Geen sancties tegen Israel-Premier Tech

Israëlische renners zijn dus welkom op het WK in Rwanda. Israel-Premier Tech was dat dan weer niet tijdens de Vuelta, waar er massale pro-Palestijnse protesten waren. De Spaanse premier Sanchez wilde Israel-Premier Tech dan ook weg uit de Vuelta.

Ook het stadsbestuur van Bologna riep deze week op om Israel-Premier Tech uit te sluiten van deelname aan de Giro dell'Emilia (4 oktober). Volgens Lappartient is er geen juridische basis om de ploeg uit te sluiten.

"We moeten erover waken dat teams niet misbruikt worden om een bepaalde boodschap te verspreiden", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Als je vandaag een team weert om politieke redenen, volgt morgen het volgende. Dan komt er geen einde aan."