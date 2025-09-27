Gaf de tijdrit een vertekend beeld? De Wolf stellig over Evenepoel en Pogacar

Remco Evenepoel en Tadej Pogacar zijn de twee grote topfavorieten voor de regenboogtrui. Toch wil Dirk De Wolf geen conclusies trekken uit de tijdrit, waarin Evenepoel domineerde.

Op het WK tijdrijden bleek Tadej Pogacar ook maar een mens te zijn. De Sloveen had niet zijn beste dag en kreeg van Remco Evenepoel meer dan tweeënhalve minuut aan zijn broek en werd zelfs ingehaald.

Evenepoel lijkt in topvorm te zijn, bij Pogacar is dat niet het geval. In Canada was de Sloveen ook al niet overtuigend, ook schonk hij in Montréal de zege aan zijn ploegmaat McNulty. Maar veel beter was Pogacar niet dan zijn ploegmaat.

De Wolf trekt geen conclusies uit WK tijdrijden

"Ik vind dat we uit de tijdrit géén conclusies mogen trekken voor de wegrit. Als hij niet ziek of geblesseerd is, is Remco onklopbaar in een tijdrit", zegt Dirk De Wolf stellig bij Het Nieuwsblad.

Volgens De Wolf was het beeld van Pogacar in de tijdrit vertekend, omdat hij werd ingehaald door Evenepoel. De Sloveen werd nog altijd vierde, op een seconde van het brons van Van Wilder.

"Natuurlijk was het verschil met Remco groter dan gedacht, maar de wegrit wordt een heel ander gegeven", stelt De Wolf. En in een eendagswedstrijd in een tijdrit, heeft Pogacar op een groot kampioenschap nog nooit echt potten gebroken, op de weg natuurlijk wel.