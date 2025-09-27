"Geldt voor iedereen": bronzen Van Wilder beseft het gevaar in WK-wegrit

Voor Ilan Van Wilder zal het WK in Rwanda altijd speciaal blijven. Hij pakte brons op het WK tijdrijden en wil nu Remco Evenepoel nog aan goud helpen in de wegrit.

Zo'n anderhalve seconde maakte voor Ilan Van Wilder een wereld van verschil op het WK tijdrijden. Het betekende voor Van Wilder het verschil tussen brons of de ondankbare vierde plaats. Het werd het eerste.

"Ik heb al een paar dagen gehad om te reflecteren en het is wel binnengedrongen dat het wel echt iets speciaal was voor mij en mijn carrière. Dat motiveert mij ook voor zondag", zegt Van Wilder bij Sporza.

Van Wilder over Mount Kigali

Mount Kigali en meteen daarna de Muur van Kigali op 100 kilometer van de streep zal het punt worden waar de koers zal openbreken. Ook Van Wilder weet dat, hij wil zondag zo lang mogelijk bij Evenepoel blijven.

Evenepoel reed al een KOM op Mount Kigali (5,9 km aan 6,9%) en deed er net geen kwartier over. Dat wordt dus een relatief lange inspanning, al is de klim eigenlijk drie lastige stukken. De laatste 900 meter gaan gemiddeld 13% omhoog.

Van Wilder heeft er geen schrik voor. "Het is hoog en warm, dus dat moet me liggen. De vermoeidheid zal er in de benen zitten. Dat is voor iedereen, ik hoop dat ik er minder last van heb dan anderen."