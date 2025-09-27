Mag Pogacar in 2026 Parijs-Roubaix niet rijden? UAE-baas Gianetti windt er geen doekjes om

Tadej Pogacar kwam dit jaar voor het eerst aan de start van Parijs-Roubaix en werd meteen tweede. Al staat zijn ploeg niet te springen voor een nieuwe deelname.

Strade Bianche (winst), Milaan-Sanremo (derde), Ronde van Vlaanderen (winst), Parijs-Roubaix (tweede), Amstel Gold Race (tweede), Waalse Pijl (winst) en Luik-Bastenaken-Luik (winst).

Het voorjaar van Tadej Pogacar duurde van 8 maart tot 27 april, maar de Sloveen stond wel altijd op het podium. Niet evident, want zo lang een topvorm aanhouden is niet makkelijk. Dat zou volgend jaar wel eens anders kunnen zijn.



"Misschien was het een beetje te veel, dat zullen we na dit seizoen bespreken. Naar volgend jaar toe moet goed nagedacht worden over een programma, met wat meer herstelmomenten", zegt UAE-manager Mauro Gianetti bij HLN.

Rijdt Pogacar Parijs-Roubaix in 2026?

Pogacar heeft ook nood aan elk jaar wat nieuwe uitdagingen. Zo reed hij dit jaar voor het eerst Parijs-Roubaix. In de finale was hij op pad met Van der Poel, maar miste hij een bocht. De wereldkampioen moest tevreden zijn met plaats twee.

Of Pogacar volgend jaar weer aan de start staat, dat is maar de vraag. "Misschien rijdt hij die koers volgend jaar toch beter niet, volgens mijn mening... Die koers is echt zwaar en je kunt niet alles doen."