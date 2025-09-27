Na alle malaise en speculaties over nieuwe miserie: bondscoach van Nederlandse vrouwen komt met statement

Na alle malaise en speculaties over nieuwe miserie: bondscoach van Nederlandse vrouwen komt met statement

Na eerdere tactische mislukkingen bij grote kampioenschappen heeft bondscoach Laurens ten Dam zich uitgesproken over de voorbereiding van de Nederlandse vrouwenploeg voor het WK in Rwanda. Hij ziet positieve signalen en benadrukt de noodzaak van teamcohesie.

Ten Dam werd aangesteld na het mislukte WK in Zürich, waar Nederland ondanks een sterke selectie geen medaille behaalde. “We rijden om te winnen”, stelde hij bij de NOS. In Zürich leidde een gebrek aan samenwerking tot een gemiste kans. Demi Vollering liet toen Marianne Vos achter in de finale, wat Lotte Kopecky in staat stelde de titel te grijpen.

De nieuwe bondscoach wil dergelijke situaties vermijden. “Ik zie dit jaar goede signalen”, verklaarde hij. Hij verwijst naar een koffiestop waarbij twee rensters, ondanks afwezigheid op training, toch met de auto kwamen. “Dat vind ik heel mooi”, aldus Ten Dam.

Lees ook... "Wil die fout nooit meer maken": Demi Vollering weet waar het misliep

Nieuwe aanpak en voorbereiding

Ten Dam heeft praktische scenario’s uitgewerkt en zet in op vertrouwen binnen de ploeg. “De rensters moeten elkaar meer vertrouwen”, zei hij. Hij benadrukt dat alle beslissingen gericht zijn op winst: “Tweede of derde telt niet.”

De voorbereiding in Rwanda verliep volgens plan. “Iedereen mocht zijn eigen gang gaan qua training”, lichtte Ten Dam toe. “Ik zie een team”. Ook Vollering bevestigde de positieve sfeer. “We zijn een dag eerder ook met z’n allen naar de markt gegaan. Dat maakt de band ook sterker.”
Nochtans zijn er speculaties dat de Nederlandse rensters Demi Vollering en Anna van der Breggen niet samen door dezelfde deur kunnen. Kijken wat het vandaag wordt…

