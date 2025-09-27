Topfavoriet in wegrit na dominantie in tijdrit? Evenepoel doet verrassende uitspraken

Remco Evenepoel werd afgelopen zondag met veel overmacht wereldkampioen tijdrijden. Toch gaat hij nu niet zweven en beseft hij dat de verhoudingen wellicht anders zullen zijn in de wegrit.

Zilveren medaille Jay Vine kreeg 1'15" aangesmeerd, nummer vier Tadej Pogacar zelfs 2'37" en Remco Evenepoel stoomde hem ook voorbij. Het WK tijdrijden toonde aan dat Remco Evenepoel over een uitstekende vorm beschikt.

De nu drievoudige wereldkampioen tijdrijden is door die prestatie misschien wel de grote favoriet geworden voor de wegrit van zondag. Toch verandert de tijdrit voor Evenepoel niets voor de wegrit van zondag.



"Het betekent niet dat we nu overmoedig zullen zijn", zei Evenepoel vrijdagavond op zijn persconferentie. "We moeten met onze beide voeten op de grond blijven, want Tadej is de beste renner van de jongste jaren. Nogmaals: we houden ons aan ons plan", blijft Evenepoel voorzichtig.

Kan Evenepoel Pogacar volgen op Mount Kigali?

Mount Kigali op 100 kilometer van de streep wordt wellicht het cruciale punt op dit WK. Zal Evenepoel op het wiel springen van Pogacar als hij daar doortrekt? "Dat hangt af van de situatie. Zit je daar met 30, dan is het een ander verhaal dan wanneer je daar met 10 man zit."

"Je bereikt die klim na vier uur koers. Veel renners zullen daar al in de problemen komen. Vanaf dat moment zal de fun beginnen. Maar er moet niet te veel getwijfeld worden ginds. Je ziet ook bij de jeugd dat de rondjes snel worden afgelegd."