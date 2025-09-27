"Wil die fout nooit meer maken": Demi Vollering weet waar het misliep

De voorbije jaren moest Demi Vollering telkens tevreden zijn met ereplaatsen op het WK. Kan de Nederlandse eindelijk eens aan het langste eind trekken op een groot kampioenschap?

Vorig jaar werd Demi Vollering vijfde in Zürich, twee jaar geleden in Glasgow pakte ze zilver in de wegrit. Op het WK tijdrijden was ze dit jaar goed voor brons, vorig jaar pakte ze zilver en in 2023 werd ze zesde.

Er hangen dus al drie WK-medailles in de kast van Vollering, maar een gouden medaille heeft ze nog niet. Bij de Nederlanders liep er de voorbije jaren tactisch vaak veel mis, vorig jaar deed Vollering ploeggenote Vos lossen.



Vollering wil medaille voor Nederland

"Vorig jaar moest en zou ik winnen", vertelde Vollering aan NOS. "Die fout heb ik één keer gemaakt in mijn leven en hopelijk maak ik die nooit meer." Met de Nederlandse ploeg wil Vollering dan ook voor het hoogste gaan.

"En of ik die dan om mijn nek krijg of iemand anders, heb ik losgelaten." Volgens Vollering staat ze dan ook meer ontspannen aan de start dan vorig jaar. "In de finale moet ik hopen dat het gaat hoe ik wil, maar als er een ploeggenoot voorin zit moet ik daar ook oké mee zijn."

Nederland zag deze week nog Marianne Vos afhaken, maar met Vollering en Van der Breggen heeft Oranje nog altijd twee kandidaten voor de regenboogtrui. Ze zullen dan wel moeten afrekenen met een sterk Frans blok.