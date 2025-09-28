Bakelants over WK in Rwanda: "Dan zullen Van der Poel en Van Aert dik spijt hebben"

Mathieu van der Poel en Wout van Aert staan niet aan de start van het WK in Rwanda. Volgens Jan Bakelants zouden zij wel eens spijt kunnen hebben van die beslissing.

Heel wat toppers hebben afgehaakt voor het WK in Rwanda. Van het podium van vorig jaar staat enkel titelverdediger Tadej Pogacar aan de start, zilveren medaille Ben O'Connor en bronzen medaille Mathieu van der Poel zijn er niet.

Ook Wout van Aert, Mads Pedersen, Jonas Vingegaard, Joao Almeida, de broers Simon en Adam Yates, Tim Wellens en Maxim Van Gils zijn er bijvoorbeeld allebei niet bij voor de strijd om de regenboogtrui.



Zullen Van Aert en Van der Poel spijt hebben?

Van Aert en Van der Poel haakten af door de aanwezigheid van de lastige Mount Kigali (5,9 km aan 6,9% gemiddeld) op 100 kilometer van de streep. Jan Bakelants verwacht ook dat de koers daar zal ontploffen.

Als dat niet zo zou zijn, dan zou dat een verrassing zijn voor Bakelants. "Maar als er niks gebeurt op Mount Kigali, dan moeten Wout van Aert en Mathieu van der Poel dik spijt hebben dat ze er niet zijn", zegt hij bij HLN.

"Dan hebben zij een gouden kans laten liggen", gaat Bakelants verder. Voor Van Aert is het zelfs het tweede jaar op rij dat hij het WK niet rijdt, vorig jaar moest hij forfait geven door een zware valpartij in de Vuelta.