Domper voor Evenepoel: Van Wilder moet al snel opgeven op het WK

Voor Ilan Van Wilder was het WK wielrennen al snel afgelopen. Hij kwam ten val en probeerde nog wel, maar moest dan toch opgeven.

Op 220 kilometer van de streep, na amper 45 kilometer, ging het stevig mis in het peloton. In een snelle afdaling gingen enkele renners tegen de grond en daar lag ook Ilan Van Wilder bij. Hij kermde van de pijn.

Uiteindelijk kroop de bronzen medaille van het WK tijdrijden opnieuw op de fiets en legde hij nog een lokale ronde af om de spieren toch nog wat los te maken. Daarna gaf Van Wilder er toch de brui aan.



Lees ook... "Geldt voor iedereen": bronzen Van Wilder beseft het gevaar in WK-wegrit

Evenepoel verloor zo al snel een belangrijke knecht, die toch diep in de finale een rol had moeten spelen. Bij diezelfde val was ook Marc Soler betrokken, de Spanjaard draaide meteen de boxen in.

Alaphilippe en Barré geven ziek op

Bij de Fransen leek er dan weer ziekte binnen geslopen te zijn. Julian Alaphilippe trok al snel na de start ten aanval, maar moest dat bekopen. Na 25 kilometer moest Alaphilippe lossen uit het peloton en hij gaf ziek op.

Op 200 kilometer van de streep was het dan de beurt aan Louis Barré. De Fransman van Intermarché-Wanty werd nog vierde in de GP Montréal, maar was duidelijk ook niet zichzelf en gaf er de brui aan.