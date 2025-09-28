EK komt er heel snel aan: Evenepoel doet zijn plannen uit de doeken

EK komt er heel snel aan: Evenepoel doet zijn plannen uit de doeken
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Met goud in het tijdrijden en zilver in de wegrit heeft Remco Evenepoel het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap. Het Europees kampioenschap staat echter al voor de deur.

Heel veel tijd om te bekomen krijgen de renners niet na het WK in Rwanda, want woensdag gaat het Europees kampioenschap al van start met de tijdrit. Zondag staat dan de wegrit op het programma. 

Tadej Pogacar komt niet aan de start van de tijdrit, maar koos er wel voor om zondagavond al op het vliegtuig te stappen richting Europa. Remco Evenepoel rijdt de tijdrit wel, maar blijft nog een nacht in Rwanda. 

Lees ook... Ontgoochelde Remco Evenepoel verklaart waarom hij twee keer van fiets wisselde op het WK

Eerst avond ontspannen, daarna focus op EK

"Nu is er even tijd voor decompressie met Oumi en de ploeg en vanaf morgen (maandag, nvdr.) draai ik de knop om richting EK", zei Evenepoel bij VTM Nieuws. Dan neemt hij ook het vliegtuig richting Europa. 

Evenepoel vliegt maandag naar Marseille en staat woensdag dus aan de start van het EK tijdrijden. Daarin jaagt hij op een tweede Europese titel, in 2019 werd Evenepoel in zijn eerste jaar bij de profs al eens Europees kampioen. 

Zondag wil Evenepoel dan voor het eerst Europees kampioen worden op de weg, de enige titel die hij nog nooit pakte. Met concurrenten zoals Pogacar, Vingegaard, Pedersen, Almeida, Ayuso en Grégoire aan de start wordt dat echter niet gemakkelijk. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Ontgoochelde Remco Evenepoel verklaart waarom hij twee keer van fiets wisselde op het WK

Ontgoochelde Remco Evenepoel verklaart waarom hij twee keer van fiets wisselde op het WK

17:15
Wat was er precies aan de hand? Mecanicien deelt details over fietswissels van Evenepoel

Wat was er precies aan de hand? Mecanicien deelt details over fietswissels van Evenepoel

18:00
Zwaar verdict voor Ilan Van Wilder na valpartij op WK in Rwanda

Zwaar verdict voor Ilan Van Wilder na valpartij op WK in Rwanda

18:30
Tom Boonen over zijn vader en het WK in Madrid: "Heeft hij spijt van"

Tom Boonen over zijn vader en het WK in Madrid: "Heeft hij spijt van"

21:00
🎥 Pogacar pakt dominant zijn tweede wereldtitel, Evenepoel genekt door materiaalpech

🎥 Pogacar pakt dominant zijn tweede wereldtitel, Evenepoel genekt door materiaalpech

16:12
Na nieuwe dominantie op het WK: De Cauwer voor het eerst kritisch over Pogacar

Na nieuwe dominantie op het WK: De Cauwer voor het eerst kritisch over Pogacar

20:00
🎥 "Mag je niet doen": De Cauwer kritisch over tweede fietswissel Evenepoel

🎥 "Mag je niet doen": De Cauwer kritisch over tweede fietswissel Evenepoel

15:00
Vanthourenhout en Bakelants stellen iets merkwaardig vast bij Pogacar na zijn tweede wereldtitel op rij

Vanthourenhout en Bakelants stellen iets merkwaardig vast bij Pogacar na zijn tweede wereldtitel op rij

17:00
Nederlandse vrouwen blijven achter zonder medaille op WK: "Erg tevreden"

Nederlandse vrouwen blijven achter zonder medaille op WK: "Erg tevreden"

16:00
"Dan komt hij niet meer terug": Boonen vreest dat Pogacar nog één keer de Tour zal rijden

"Dan komt hij niet meer terug": Boonen vreest dat Pogacar nog één keer de Tour zal rijden

14:00
Na forfait voor WK: Benoot verklapt of hij fit raakt voor het EK

Na forfait voor WK: Benoot verklapt of hij fit raakt voor het EK

13:30
Marlen Reusser haalt uit naar concurrenten op WK: "Komaan..."

Marlen Reusser haalt uit naar concurrenten op WK: "Komaan..."

13:00
Opvallend: Victor Campenaerts verklapt relatie van Cian Uijtdebroeks

Opvallend: Victor Campenaerts verklapt relatie van Cian Uijtdebroeks

12:30
Domper voor Evenepoel: Van Wilder moet al snel opgeven op het WK

Domper voor Evenepoel: Van Wilder moet al snel opgeven op het WK

11:30
"Dat is de opdracht voor de Belgen": Bakelants verklapt zijn tactisch plan om Pogacar te kloppen

"Dat is de opdracht voor de Belgen": Bakelants verklapt zijn tactisch plan om Pogacar te kloppen

08:30
Bakelants over WK in Rwanda: "Dan zullen Van der Poel en Van Aert dik spijt hebben"

Bakelants over WK in Rwanda: "Dan zullen Van der Poel en Van Aert dik spijt hebben"

11:00
Moeten Evenepoel en Pogacar vrezen? Beyen is klaar en duidelijk na WK vrouwen

Moeten Evenepoel en Pogacar vrezen? Beyen is klaar en duidelijk na WK vrouwen

08:00
Hoe voelt Evenepoel zich voor het WK? Pauwels is open en eerlijk

Hoe voelt Evenepoel zich voor het WK? Pauwels is open en eerlijk

10:00
Tom Boonen wil terugkeren naar Soudal Quick-Step, maar stelt belangrijke voorwaarde

Tom Boonen wil terugkeren naar Soudal Quick-Step, maar stelt belangrijke voorwaarde

09:30
Van de Velde probeert op WK, maar begrijpt Italianen niet goed: "Jammer"

Van de Velde probeert op WK, maar begrijpt Italianen niet goed: "Jammer"

09:00
Victor Campenaerts stelt zich vragen bij concurrent: "Niet ideaal"

Victor Campenaerts stelt zich vragen bij concurrent: "Niet ideaal"

07:00
"Zet hem naast Evenepoel en Pogacar": Vanmarcke spreekt straffe taal voor het WK

"Zet hem naast Evenepoel en Pogacar": Vanmarcke spreekt straffe taal voor het WK

27/09
Mag Pogacar in 2026 Parijs-Roubaix niet rijden? UAE-baas Gianetti windt er geen doekjes om

Mag Pogacar in 2026 Parijs-Roubaix niet rijden? UAE-baas Gianetti windt er geen doekjes om

27/09
"Stom": Longo Borghini wijst naar concurrenten na vreemd WK

"Stom": Longo Borghini wijst naar concurrenten na vreemd WK

27/09
Nu al problemen? Skjelmose doet stevige uitspraken over komst Ayuso naar Lidl-Trek

Nu al problemen? Skjelmose doet stevige uitspraken over komst Ayuso naar Lidl-Trek

27/09
Druk wordt stevig opgevoerd: prestigieuze koers weert Israel-Premier Tech

Druk wordt stevig opgevoerd: prestigieuze koers weert Israel-Premier Tech

27/09
"Daarom keek iedereen naar elkaar": Vollering geeft verklaring voor vreemd WK

"Daarom keek iedereen naar elkaar": Vollering geeft verklaring voor vreemd WK

27/09
🎥 Favorieten laten elkaar verliezen op WK, Canadese Vallieres stunt en pakt de regenboogtrui

🎥 Favorieten laten elkaar verliezen op WK, Canadese Vallieres stunt en pakt de regenboogtrui

27/09
Laat Van der Poel kans op regenboogtrui liggen in Rwanda? Nederlands bondscoach is klaar en duidelijk

Laat Van der Poel kans op regenboogtrui liggen in Rwanda? Nederlands bondscoach is klaar en duidelijk

27/09
Topfavoriet in wegrit na dominantie in tijdrit? Evenepoel doet verrassende uitspraken

Topfavoriet in wegrit na dominantie in tijdrit? Evenepoel doet verrassende uitspraken

27/09
Slovenië én UAE in dienst van Pogacar op het WK? Evenepoel geeft zijn ongezouten mening

Slovenië én UAE in dienst van Pogacar op het WK? Evenepoel geeft zijn ongezouten mening

27/09
"Complete nonsens": Lefevere zag UCI doorslaan na val van Evenepoel in Lombardije

"Complete nonsens": Lefevere zag UCI doorslaan na val van Evenepoel in Lombardije

27/09
"Geldt voor iedereen": bronzen Van Wilder beseft het gevaar in WK-wegrit

"Geldt voor iedereen": bronzen Van Wilder beseft het gevaar in WK-wegrit

27/09
Debutant Vervaeke heeft goed nieuws over Evenepoel: "Zie dat aan hem"

Debutant Vervaeke heeft goed nieuws over Evenepoel: "Zie dat aan hem"

27/09
Afspraken gemaakt over geld: Nederlands bondscoach Ten Dam doet boekje open

Afspraken gemaakt over geld: Nederlands bondscoach Ten Dam doet boekje open

27/09
Na maanden blessureleed maakt hij debuut op WK: Uijtdebroeks verklapt wat zijn rol wordt voor Evenepoel

Na maanden blessureleed maakt hij debuut op WK: Uijtdebroeks verklapt wat zijn rol wordt voor Evenepoel

27/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Demi Vollering Jan Bakelants Jose De Cauwer Tiesj Benoot Tom Boonen Thomas Pidcock Ilan Van Wilder Jarno Widar Julie Van de Velde Cian Uijtdebroeks Mathieu Van Der Poel Juan Ayuso Serge Pauwels Mattias Skjelmose Victor Campenaerts Primoz Roglic Oliver Naesen Sep Vanmarcke

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved