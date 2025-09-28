EK komt er heel snel aan: Evenepoel doet zijn plannen uit de doeken

Met goud in het tijdrijden en zilver in de wegrit heeft Remco Evenepoel het uitstekend gedaan op het wereldkampioenschap. Het Europees kampioenschap staat echter al voor de deur.

Heel veel tijd om te bekomen krijgen de renners niet na het WK in Rwanda, want woensdag gaat het Europees kampioenschap al van start met de tijdrit. Zondag staat dan de wegrit op het programma.

Tadej Pogacar komt niet aan de start van de tijdrit, maar koos er wel voor om zondagavond al op het vliegtuig te stappen richting Europa. Remco Evenepoel rijdt de tijdrit wel, maar blijft nog een nacht in Rwanda.



Lees ook... Ontgoochelde Remco Evenepoel verklaart waarom hij twee keer van fiets wisselde op het WK

Eerst avond ontspannen, daarna focus op EK

"Nu is er even tijd voor decompressie met Oumi en de ploeg en vanaf morgen (maandag, nvdr.) draai ik de knop om richting EK", zei Evenepoel bij VTM Nieuws. Dan neemt hij ook het vliegtuig richting Europa.

Evenepoel vliegt maandag naar Marseille en staat woensdag dus aan de start van het EK tijdrijden. Daarin jaagt hij op een tweede Europese titel, in 2019 werd Evenepoel in zijn eerste jaar bij de profs al eens Europees kampioen.

Zondag wil Evenepoel dan voor het eerst Europees kampioen worden op de weg, de enige titel die hij nog nooit pakte. Met concurrenten zoals Pogacar, Vingegaard, Pedersen, Almeida, Ayuso en Grégoire aan de start wordt dat echter niet gemakkelijk.