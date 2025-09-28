Marlen Reusser haalt uit naar concurrenten op WK: "Komaan..."

Het WK voor vrouwen in Rwanda verliep bijzonder vreemd, met favorieten die vooral naar elkaar keken. De Zwitserse Marlen Reusser begreep er weinig van.

Na haar dominantie in de tijdrit was Marlen Reusser ook een van de favorieten voor de wegrit bij de vrouwen. De Zwitserse zette ook de achtervolging in op de vluchters in de laatste ronde, maar kwam nooit helemaal vooraan.

"We hadden een achterstand van bijna twee minuten. Komaan: je moest iets doen, want anders was het sowieso verloren", zei Reusser achteraf bij Sporza. "Niemand wilde echt achtervolgen en dat was een probleem."

Reusser probeert, maar blijft achter met lege handen

Reusser probeerde dus en kreeg onder meer haar landgenote Chabbey en Le Court mee. Reusser reed zich leeg en Chabbey ging alleen op zoek naar de kopgroep, maar bleef hangen op zo'n twintig seconden.

"Ik dacht echt dat ze het zou halen, want we zaten niet meer zo ver van de kopgroep. En ze ging echt als een raket. Ik was dan ook erg ontgoocheld aan de finish. Niet op Elise, want ze heeft het zo goed gedaan, maar ik kan niet begrijpen dat wij het met deze benen niet hebben afgemaakt."

Chabbey werd uiteindelijk vierde op 41 seconden, Reusser werd negende op anderhalve minuut. De Zwitsers bleven dus net als heel wat andere favorieten achter met lege handen.