Na forfait voor WK: Benoot verklapt of hij fit raakt voor het EK

Tiesj Benoot moest deze week afhaken voor het WK in Rwanda door covid. Ondertussen gaat het wel beter met hem en stoomt hij zich klaar voor het EK van volgende week.

Na de euforie van het WK tijdrijden kwam er een dag later een donderslag bij heldere hemel. Tiesj Benoot moest afhaken voor de wegrit door covid, Louis Vervaeke werd opgeroepen als zijn vervanger.

Benoot had toch ook enkele dagen nodig om zijn forfait te plaatsen. "Het heeft wel tot woensdag geduurd tot ik het een plaats heb kunnen geven en de ontgoocheling verwerkt was. Ondertussen kan ik drie dagen weer goed trainen", zei Benoot bij VRT1.

Raakt Benoot klaar voor het EK?

En dat is belangrijk, want Benoot komt volgende week aan de start van het Europees kampioenschap in Frankrijk. Daar moeten de Belgen dan weer vrezen voor een forfait van Van Wilder, die moest opgeven op het WK na een val.

"Hij was toch een van de betere klimmers naast Remco Evenepoel", stelde Benoot over Van Wilder. Zelf lijkt zich alvast geen zorgen te maken over het halen van het Europees kampioenschap in Frankrijk.

"Ik kijk uit naar volgende week. Je weet natuurlijk nooit wat de impact is van een infectie op je lichaam, maar de eerste signalen zijn wel goed. Ik heb een goed trainingsblok kunnen afwerken."