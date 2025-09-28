Nederlandse vrouwen blijven achter zonder medaille op WK: "Erg tevreden"

De Nederlandse vrouwen grepen alweer naast een medaille in de wegrit op het WK. Toch was er achteraf tevredenheid bij Oranje.

Riejanne Markus was verrassend de beste Nederlandse in de WK-wegrit in Rwanda, zij werd vijfde op 57 seconden van wereldkampioene Vallieres. Demi Vollering sprintte op anderhalve minuut naar plaats zeven.

Favorieten zoals Longo Borghini, Ferrand-Prévot of Vollering leken vooral te wachten, maar Markus spreekt dat tegen. "Dat is een vertekend beeld, hoor. Ze zijn all-in gegaan en dit is wat erin zat", zei ze achteraf bij Sporza.

Goede communicatie bij Nederland op het WK

Vollering voelde zich in de twee laatste ronden ook niet meer al te best. Ondanks dat Oranje naast de medailles greep, vond Vollering niet dat hen iets te verwijten viel. "Ik ben erg tevreden over hoe we als team gereden hebben. Dat was heel goed."

Door het gebrek aan communicatie zijn de Nederlanders ook enkele keren naar de volgwagen gegaan om zich te informeren. Vollering is dan ook trots en tevreden over de communicatie en de samenwerking in Rwanda.

Vollering was ook tevreden over Laurens ten Dam, de nieuwe bondscoach. "Hij weet hoe je het vlammetje moet laten branden met kleine dingetjes. En het was als team ook anders, want wij waren niet het enige grote blok."