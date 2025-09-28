Tom Boonen over zijn vader en het WK in Madrid: "Heeft hij spijt van"

Twintig jaar geleden werd Tom Boonen in Madrid wereldkampioen op de weg. Zijn vader André Boonen zag dat moment niet live, ook al waren zijn ouders op dat moment in de Spaanse hoofdstad.

Tom Boonen schreef twintig jaar geleden wielergeschiedenis in Madrid door wereldkampioen op de weg te worden. De 24-jarige Boonen klopte Alejandro Valverde en Anthony Geslin in de sprint en pakte de regenboogtrui.

De ouders van Tom Boonen waren in Madrid, maar ze stonden niet aan de finish. Een groep vluchters leek het te gaan halen en het peloton leek geklopt. En dus trokken de ouders van Boonen naar een koffiebar.



Ouders van Boonen zagen hun zoon niet winnen

"Vlak voor de slotkilometer hadden ze daar een tennismatch opgezet. Rafael Nadal moest spelen...", zegt Boonen bij Sportweekend. "Mijn ouders hebben het kot er bijna afgebroken, maar ze wisten niet dat ik gewonnen had."

"Tijdens hun wandeling naar de finish, kwamen ze het te weten door andere mensen." De ouders van Boonen liepen naar de aankomst en de eerste keer dat ze hun zoon zagen, stond hij al op het podium.

"Dat was echt een heel speciaal moment. Mijn vader is een heel nuchtere man, maar dat hij mij niet heeft zien winnen, daar heeft hij spijt van. Ze hebben zoveel meegemaakt tijdens mijn carrière, maar dat was zuur."