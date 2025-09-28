Victor Campenaerts stelt zich vragen bij concurrent: "Niet ideaal"

Victor Campenaerts luidde na de mixed team relay de alarmklok, want hij had last van de hoogte en de hoge luchtvochtigheid. Hij vroeg zich zelfs af of hij Evenepoel wel steun zou kunnen bieden in de wegrit.

Florian Vermeersch en Victor Campenaerts hadden woensdag na de mixed team relay plots veel vraagtekens. Ze botsten op een muur en hadden het moeilijk met de hoogte en de luchtvochtigheid in Rwanda.

"Als ik vandaag de wegrit had moeten rijden, dan had ik Remco weinig steun kunnen bieden", zei Campenaerts achteraf duidelijk. Enkele dagen later voelde Campenaerts zich echter al een stuk beter.

Sinds vrijdag is de ongerustheid bij Campenaerts geweken. De afgelopen dagen heeft hij meer op gevoel getraind en pas nadien keek hij naar zijn wattages. En die zagen er al een stuk geruststellender uit.

Campenaerts stelt zich vragen bij Roglic

"Dat geeft vertrouwen, ook over wat de hoogte zondag met mij zal doen", zegt Campenaerts bij Het Nieuwsblad. Hij heeft het beste gevoel sinds hij is aangekomen in Rwanda, al heeft dat toch een tijdje geduurd.

Campenaerts is dan ook benieuwd hoe Primoz Roglic zondag voor de dag zal komen in Rwanda. "Pas vrijdag aangekomen en zondag direct koersen: dat lijkt mij toch niet de meest ideale voorbereiding."