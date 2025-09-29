🎥 Geen WK in Rwanda, maar Mathieu van der Poel amuseert zich wel op de golfbaan

Geen Mathieu van der Poel op het WK in Rwanda, de Nederlander vond het parcours te zwaar. Tijdens het WK leefde Van der Poel zich uit op de golfbaan.

In 2023 pakte Mathieu van der Poel de wereldtitel in Glasgow, vorig jaar in Zürich pakte hij brons. Het loodzware parcours in Rwanda liet Van der Poel links liggen, hij focuste zich op het WK mountainbiken midden september.

Dat werd geen succes, Van der Poel werd pas 29ste op meer dan vijf minuten van wereldkampioen Hatherly. Van der Poel zette daarna een punt achter zijn wegseizoen, pas in december zullen we hem terugzien in het veld.

Van der Poel klopt Phelps

"Wat ik nu ga doen? Niks. Rusten", zei Van der Poel duidelijk bij NOS twee weken geleden. Tijdens het WK in Rwanda trok Van der Poel naar de Verenigde Staten om de Ryder Cup bij te wonen, een golftoernooi tussen Europa en de Verenigde Staten.

Van der Poel stond ook zelf op de golfbaan, samen met zwemlegende Michael Phelps. De Amerikaan pakte 26 wereldtitels en 28 olympische medailles, niemand deed ooit beter op de Spelen.

In hun alternatieve golftoernooi werd het Van der Poel en Phelps moeilijk gemaakt door hen af te leiden, maar de Nederlander weerstond het best aan de druk en klopte Phelps met 4-2.