Beseft Evenepoel dat hij in de fout ging? "Dat zei hij aan het ontbijt"

Voor zijn tweede fietswissel krijgt Remco Evenepoel heel wat kritiek, vooral omdat hij afstapte en wachtte op de volgwagen. Evenepoel ziet nu ook zelf in dat hij in de fout ging.

42 seconden. Zo lang duurde het vooraleer Remco Evenepoel opnieuw kon vertrekken na zijn tweede fietswissel. Hij stapte af en wachtte langs de kant van de weg op een nieuwe fiets, maar verloor zo heel veel tijd.

Bondscoach Serge Pauwels wilde niet zeggen dat Evenepoel een fout had gemaakt, maar José De Cauwer deed dat wel. Hij stelde zelfs dat je een amateur of nieuweling zo'n fout niet kan verwijten.



Evenepoel beseft zijn fout bij tweede fietswissel

En ook Evenepoel zelf lijkt intussen te beseffen dat hij in de fout ging. "Ik heb Remco kort gesproken aan het ontbijt en hij zei zelf dat hij niet had mogen stoppen", zegt bondscoach Serge Pauwels bij VTM Nieuws.

Pauwels benadrukt wel dat het een beslissing was in het moment van Evenepoel, die zonder communicatie heel weinig informatie had. "Het is niet zo eenvoudig als wanneer je op televisie naar de koers kijkt."

Of Evenepoel ook al een gesprek heeft gehad met zijn mecanicien en neef Dario Kloeck over het zadel van zijn reservefiets, wist Pauwels niet. Maar hij maakte wel duidelijk dat er niets blijft hangen van dit WK.