De knop héél snel omgedraaid: Evenepoel dacht bij avondmaal al aan EK-tijdrit

Remco Evenepoel heeft niet veel tijd om te herstellen van de WK-wegrit in Kigali. Woensdag komt hij in Frankrijk al aan de start van de EK-tijdrit in Frankrijk.

Maandagnacht vliegt Remco Evenepoel vanuit Kigali, met een tussenstop in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba, naar Marseille. Daar stapt hij dan dinsdagochtend in een auto richting het Franse departement Drôme voor het EK.

Woensdag staat de tijdrit al op het programma en dus heeft Evenepoel niet veel tijd om mentaal en fysiek te bekomen van het WK. Al is de druk door zijn goud en zilver op het WK wel al weggenomen.



Toch wil Evenepoel nog presteren op het EK, waar hij voor het eerst sinds 2021 aan de start staat. Enkele uren na de WK-wegrit ging de focus van Evenepoel al naar zijn voorbereiding op de EK-tijdrit.

Focus meteen naar EK-tijdrit

"Zondagavond had onze kok een diner voorzien met hamburgers en pizza, buiten het gewone restaurant. Remco vroeg om een extra bord rijst", zegt bondscoach Serge Pauwels bij Het Nieuwsblad.

Het glycogeen in zijn lichaam, die dient als snel beschikbare energiebron, moet aangevuld worden voor de tijdrit. En dat wilde Evenepoel zo snel mogelijk doen. "Dat toont aan dat hij gefocust is en -zowel letterlijk als figuurlijk- hongerig blijft."