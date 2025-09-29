Pogacar kan unieke Merckx evenaren, of is hij al de grootste renner ooit? "Debat is beslecht"

Iedere koers schrijft Tadej Pogacar een nieuw stukje wielergeschiedenis. En dan duikt automatisch de naam van Eddy Merckx weer op.

Met een tweede wereldtitel op rij heeft Tadej Pogacar zich bij een select clubje van zes renners gevoegd. Onder meer Georges Ronsse (1928 en 1929), Rik Van Steenbergen (1956 en 1957), Rik Van Looy (1960 en 1961) en Julian Alaphilippe (2020 en 2021) gingen hem voor.

De absolute recordhouder is echter Peter Sagan (2015, 2016 en 2017) met drie wereldtitels op rij. Pogacar slaagde er wel voor het tweede jaar op rij in om twee monumenten en het WK op de weg te winnen.



Evenaart Pogacar unieke reeks van Merckx?

Vorig jaar won hij L-B-L en Lombardije, dit jaar de Ronde van Vlaanderen en L-B-L. De Ronde van Lombardije, die Pogacar al vier keer op rij won, kan daar op 11 oktober nog bijkomen. En dan evenaart Pogacar ook Eddy Merckx.

In 1971 won Merckx Milaan-Sanremo, Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Lombardije en het WK, Pogacar krijgt in Lombardije een unieke kans om Merckx te evenaren. Voor de Franse bondscoach Thomas Voeckler is het echter duidelijk.

"Pogacar is geen coureur als een andere. Het debat over wie de grootste renner uit de geschiedenis is, hij of Eddy Merckx, is misschien al beslecht. We moeten hem hulde brengen", stelde de Fransman duidelijk.