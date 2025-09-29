Remco Evenepoel hield probleem verborgen voor WK: "Sinds donderdag"

Remco Evenepoel moest in de wegrit tevreden zijn met zilver na twee fietswissels. Al kampte de wereldkampioen tijdrijden ook nog met een ander probleem.

Geen tweede wereldtitel op de weg voor Remco Evenepoel, maar wel zilver. In en rond Kigali moest hij twee keer wisselen van fiets door problemen met zijn zadel, vooral bij die tweede wissel verloor Evenepoel veel tijd.

Toch was Evenepoel na Pogacar nog altijd de beste renner in koers, hij kwam binnen op anderhalve minuut van de Sloveen. Evenepoel kwam wel niet ongeschonden uit de strijd, hij liep een snijwonde aan de wijsvinger van zijn linkerhand op.



Maagproblemen Evenepoel

"Het ziet er lelijker uit dan het is, maar het is gewoon een wonde van over de kasseien te dokkeren. Op mijn rechterhand heb ik ook een blaar, maar dat is niet mijn grootste fysieke ongemak... Dat is de maag", zei Evenepoel bij VTM Nieuws.

Net voor Mount Kigali was Evenepoel al een toilet ingedoken, wat al deed vermoeden dat er iets aan de hand was met de olympische kampioen. Al kon het toen ook om een kleine sanitaire gaan, de organisatie had gevraagd om niet te plassen op het parcours.

Maar Evenepoel had wel duidelijk last. "Bij mij is de... je-weet-wel-wat... donderdag begonnen", zei Evenepoel. Woensdag rijdt Evenepoel al het EK tijdrijden, afwachten of hij dan nog altijd last zal hebben.