"Totale onzin": Jan Bakelants kan het niet serieus nemen

Het WK is Rwanda is achter de rug, maar het EK in Frankrijk staat al voor de deur. Twee kampioenschappen na elkaar is voor Jan Bakelants te veel.

Het wereldkampioenschap is een van de laatste hoogtepunten, maar het wielerseizoen is nog niet helemaal achter de rug. Deze week staat het Europees kampioenschap op het programma, volgende week de Ronde van Lombardije.

Heel wat toppers maken deze week de oversteek van Afrika naar Frankrijk voor het EK, maar dat er twee kampioenschappen zo kort na elkaar worden georganiseerd, schiet bij veel mensen in het verkeerde keelgat.



Bakelants kritisch over datum EK

Ook Jan Bakelants begrijpt er niets van. "Eerlijk: ik vind zo’n EK pal na een WK totale onzin. Je kan dat moeilijk serieus nemen, het voelt een beetje als overaanbod", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

Bakelants denkt dan ook dat het Europees kampioenschap vooral gebruikt zal worden als overbrugging naar de Ronde van Lombardije op 11 oktober. Voor veel renners toch prestigieuzer dan het EK.

Het zou Bakelants zelfs niet verbazen dat Pogacar het EK nog laat schieten. Al staat zijn verloofde Urska Zigart ook aan de start, Pogacar kan zich dus gewoon met haar klaarstomen in Frankrijk.