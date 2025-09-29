"Totale onzin": Jan Bakelants kan het niet serieus nemen

"Totale onzin": Jan Bakelants kan het niet serieus nemen
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het WK is Rwanda is achter de rug, maar het EK in Frankrijk staat al voor de deur. Twee kampioenschappen na elkaar is voor Jan Bakelants te veel.

Het wereldkampioenschap is een van de laatste hoogtepunten, maar het wielerseizoen is nog niet helemaal achter de rug. Deze week staat het Europees kampioenschap op het programma, volgende week de Ronde van Lombardije. 

Heel wat toppers maken deze week de oversteek van Afrika naar Frankrijk voor het EK, maar dat er twee kampioenschappen zo kort na elkaar worden georganiseerd, schiet bij veel mensen in het verkeerde keelgat. 

Lees ook... Bakelants stelt zich vragen bij Uijtdebroeks: "Zorgde voor ergernis bij Evenepoel"

Bakelants kritisch over datum EK

Ook Jan Bakelants begrijpt er niets van. "Eerlijk: ik vind zo’n EK pal na een WK totale onzin. Je kan dat moeilijk serieus nemen, het voelt een beetje als overaanbod", zegt hij bij Het Laatste Nieuws. 

Bakelants denkt dan ook dat het Europees kampioenschap vooral gebruikt zal worden als overbrugging naar de Ronde van Lombardije op 11 oktober. Voor veel renners toch prestigieuzer dan het EK. 

Het zou Bakelants zelfs niet verbazen dat Pogacar het EK nog laat schieten. Al staat zijn verloofde Urska Zigart ook aan de start, Pogacar kan zich dus gewoon met haar klaarstomen in Frankrijk. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jan Bakelants

Meer nieuws

Geen maagklachten bij Pogacar: Sloveen verklapt hoe hij dat kon vermijden

Geen maagklachten bij Pogacar: Sloveen verklapt hoe hij dat kon vermijden

17:00
Amper 72 uur tussen WK-wegrit en EK-tijdrit: Pauwels schat winstkansen van Evenepoel in

Amper 72 uur tussen WK-wegrit en EK-tijdrit: Pauwels schat winstkansen van Evenepoel in

16:30
Bakelants stelt zich vragen bij Uijtdebroeks: "Zorgde voor ergernis bij Evenepoel"

Bakelants stelt zich vragen bij Uijtdebroeks: "Zorgde voor ergernis bij Evenepoel"

12:30
🎥 Geen WK in Rwanda, maar Mathieu van der Poel amuseert zich wel op de golfbaan

🎥 Geen WK in Rwanda, maar Mathieu van der Poel amuseert zich wel op de golfbaan

15:00
Beseft Evenepoel dat hij in de fout ging? "Dat zei hij aan het ontbijt"

Beseft Evenepoel dat hij in de fout ging? "Dat zei hij aan het ontbijt"

14:00
Zonneveld spaart "kleuter" Evenepoel niet na soap op het WK in Rwanda

Zonneveld spaart "kleuter" Evenepoel niet na soap op het WK in Rwanda

13:30
Pogacar kan unieke Merckx evenaren, of is hij al de grootste renner ooit? "Debat is beslecht"

Pogacar kan unieke Merckx evenaren, of is hij al de grootste renner ooit? "Debat is beslecht"

13:00
"Zal tegenkanting krijgen uit kamp-Evenepoel, maar...": De Cauwer houdt zich niet in

"Zal tegenkanting krijgen uit kamp-Evenepoel, maar...": De Cauwer houdt zich niet in

12:00
"Zo kennen we hem": één gevoel overheerst bij ouders van Evenepoel na zilveren medaille

"Zo kennen we hem": één gevoel overheerst bij ouders van Evenepoel na zilveren medaille

11:00
"Dat zei ik tegen hem": Meurisse probeerde Pogacar op andere gedachten te brengen

"Dat zei ik tegen hem": Meurisse probeerde Pogacar op andere gedachten te brengen

10:00
Einde seizoen door polsbreuk: Ilan Van Wilder reageert aangeslagen

Einde seizoen door polsbreuk: Ilan Van Wilder reageert aangeslagen

09:00
Ging Evenepoel in de fout met tweede fietswissel? Pauwels velt zijn oordeel

Ging Evenepoel in de fout met tweede fietswissel? Pauwels velt zijn oordeel

08:30
Remco Evenepoel hield probleem verborgen voor WK: "Sinds donderdag"

Remco Evenepoel hield probleem verborgen voor WK: "Sinds donderdag"

08:00
"Vooraleer mensen dat gaan denken...": Arnaud De Lie knalt naar nieuwe zege

"Vooraleer mensen dat gaan denken...": Arnaud De Lie knalt naar nieuwe zege

07:30
Michael Boogerd geeft Nederlandse selectie veeg uit de pan: "Belachelijk"

Michael Boogerd geeft Nederlandse selectie veeg uit de pan: "Belachelijk"

07:00
Tom Boonen over zijn vader en het WK in Madrid: "Heeft hij spijt van"

Tom Boonen over zijn vader en het WK in Madrid: "Heeft hij spijt van"

21:00
Na nieuwe dominantie op het WK: De Cauwer voor het eerst kritisch over Pogacar

Na nieuwe dominantie op het WK: De Cauwer voor het eerst kritisch over Pogacar

20:00
Vanthourenhout en Bakelants stellen iets merkwaardig vast bij Pogacar na zijn tweede wereldtitel op rij

Vanthourenhout en Bakelants stellen iets merkwaardig vast bij Pogacar na zijn tweede wereldtitel op rij

28/09
EK komt er heel snel aan: Evenepoel doet zijn plannen uit de doeken

EK komt er heel snel aan: Evenepoel doet zijn plannen uit de doeken

19:00
Zwaar verdict voor Ilan Van Wilder na valpartij op WK in Rwanda

Zwaar verdict voor Ilan Van Wilder na valpartij op WK in Rwanda

18:30
Hoe voelt Evenepoel zich voor het WK? Pauwels is open en eerlijk

Hoe voelt Evenepoel zich voor het WK? Pauwels is open en eerlijk

28/09
Wat was er precies aan de hand? Mecanicien deelt details over fietswissels van Evenepoel

Wat was er precies aan de hand? Mecanicien deelt details over fietswissels van Evenepoel

18:00
Ontgoochelde Remco Evenepoel verklaart waarom hij twee keer van fiets wisselde op het WK

Ontgoochelde Remco Evenepoel verklaart waarom hij twee keer van fiets wisselde op het WK

28/09
🎥 Pogacar pakt dominant zijn tweede wereldtitel, Evenepoel genekt door materiaalpech

🎥 Pogacar pakt dominant zijn tweede wereldtitel, Evenepoel genekt door materiaalpech

28/09
Nederlandse vrouwen blijven achter zonder medaille op WK: "Erg tevreden"

Nederlandse vrouwen blijven achter zonder medaille op WK: "Erg tevreden"

28/09
🎥 "Mag je niet doen": De Cauwer kritisch over tweede fietswissel Evenepoel

🎥 "Mag je niet doen": De Cauwer kritisch over tweede fietswissel Evenepoel

28/09
"Dan komt hij niet meer terug": Boonen vreest dat Pogacar nog één keer de Tour zal rijden

"Dan komt hij niet meer terug": Boonen vreest dat Pogacar nog één keer de Tour zal rijden

28/09
Bakelants over WK in Rwanda: "Dan zullen Van der Poel en Van Aert dik spijt hebben"

Bakelants over WK in Rwanda: "Dan zullen Van der Poel en Van Aert dik spijt hebben"

28/09
Na forfait voor WK: Benoot verklapt of hij fit raakt voor het EK

Na forfait voor WK: Benoot verklapt of hij fit raakt voor het EK

28/09
Marlen Reusser haalt uit naar concurrenten op WK: "Komaan..."

Marlen Reusser haalt uit naar concurrenten op WK: "Komaan..."

28/09
Opvallend: Victor Campenaerts verklapt relatie van Cian Uijtdebroeks

Opvallend: Victor Campenaerts verklapt relatie van Cian Uijtdebroeks

28/09
Domper voor Evenepoel: Van Wilder moet al snel opgeven op het WK

Domper voor Evenepoel: Van Wilder moet al snel opgeven op het WK

28/09
"Dat is de opdracht voor de Belgen": Bakelants verklapt zijn tactisch plan om Pogacar te kloppen

"Dat is de opdracht voor de Belgen": Bakelants verklapt zijn tactisch plan om Pogacar te kloppen

28/09
Tom Boonen wil terugkeren naar Soudal Quick-Step, maar stelt belangrijke voorwaarde

Tom Boonen wil terugkeren naar Soudal Quick-Step, maar stelt belangrijke voorwaarde

28/09
Van de Velde probeert op WK, maar begrijpt Italianen niet goed: "Jammer"

Van de Velde probeert op WK, maar begrijpt Italianen niet goed: "Jammer"

28/09
Moeten Evenepoel en Pogacar vrezen? Beyen is klaar en duidelijk na WK vrouwen

Moeten Evenepoel en Pogacar vrezen? Beyen is klaar en duidelijk na WK vrouwen

28/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Jan Bakelants Serge Pauwels Ilan Van Wilder Jose De Cauwer Cian Uijtdebroeks Tom Boonen Demi Vollering Mathieu Van Der Poel Tiesj Benoot Juan Ayuso Sven Vanthourenhout Mattias Skjelmose Arnaud De Lie Victor Campenaerts Primoz Roglic Xandro Meurisse Thijs Zonneveld Thomas Pidcock

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved