Van der Poel geklopt in de sprint: bondscoach zet critici van Vingegaard op hun plaats

Jonas Vingegaard liet het WK in Rwanda aan zich voorbij gaan, maar staat zondag wel aan de start op het EK in Frankrijk. Voor de Deen wordt het zijn eerste internationale kampioenschap bij de profs.

Begin dit jaar had Jonas Vingegaard nog een doel gemaakt van het WK in Rwanda, maar de Deen haakte eind augustus toch af. Vingegaard komt zondag wel aan de start van het EK in Frankrijk.

Of Vingegaard ook echt een uitdager kan worden van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar, is maar de vraag. In zijn carrière won Vingegaard nog maar een keer een eendagskoers, de Drôme Classic in 2022.

Sinds begin 2023 reed Vingegaard maar één eendagskoers, de Clasica San Sebastian vorig jaar. Daarin haalde hij de finish niet, de Deen wordt dan ook niet gezien als een specialist van eendagskoersen.

Vingegaard wel explosief genoeg voor EK?

De Deense bondscoach Michael Mørkøv vindt dat nonsens. "Ik geloof die theorie niet echt", zegt hij bij Feltet. "In een eerste etappe van een rittenkoers heeft hij al vaak goed gepresteerd."

"Het is moeilijk te beweren dat een eerste etappe niet gelijk staat aan een eendagswedstrijd", gaat de Deense bondscoach verder. Hij wijst onder meer naar de eerste etappe van de Dauphiné, waarin Vingegaard tweede werd na Pogacar in de sprint, maar voor Van der Poel.