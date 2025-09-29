Vansummeren zag Pauwels tactisch blunderen op WK: "Geen begrip voor"

België pakte drie medailles op het WK in Rwanda bij de profs, het eerste kampioenschap met Serge Pauwels als bondscoach. Johan Vansummeren stelt zich echter vragen bij zijn tactische keuzes.

Na het afscheid van Sven Vanthourenhout als bondscoach werd assistent-bondscoach Serge Pauwels aangesteld als zijn opvolger. Het WK in Rwanda was zijn vuurdoop en die leverde drie medailles op.

Remco Evenepoel pakte de wereldtitel in het tijdrijden, Ilan Van Wilder brons. In de wegrit pakte Evenepoel zilver, na Tadej Pogacar. Ex-renner Johan Vansummeren stelt zich echter vragen bij de tactiek in de wegrit.



Slechte tactische aanpak van Pauwels?

"Ik heb geen begrip voor de aanpak van Serge Pauwels. De bondscoach heeft bewezen dat hij geen meester-tacticus is", zegt Vansummeren bij Het Belang van Limburg. Hij vraagt zich af waarom de Belgen op kop reden om de vluchters binnen schot te houden.

Vansummeren vond dat de vluchters ook tien minuten mochten pakken, waardoor andere landen uit hun kot gelokt zouden worden om ook te rijden. Nu maakten de Belgen het Pogacar wel erg gemakkelijk door mee te rijden.

"De kopgroep was ingerekend bovenop Mount Kigali waardoor de koers minder op slot zat. Want laat ons eerlijk zijn: achteraf hebben we geen koers, geen spanning meer gezien, toch?", stelt Vansummeren nog.