Xandro Meurisse mocht het WK niet uitrijden: "We kregen de kans niet"

Slechts dertig renners hebben het WK in Rwanda uitgereden. Xandro Meurisse was daar graag bij geweest, maar werd uit koers gehaald.

De lokale ronde op het WK in Rwanda was slechts 15 kilometer lang, vorig jaar in Zürich was dat nog 23 kilometer. Door die kortere lokale ronde, die met twee beklimmingen bijzonder zwaar was, konden renners makkelijker gedubbeld worden.

Renners die een achterstand hadden van meer dan 10 minuten hadden, werden dan ook uit koers genomen. Een groep met onder meer Xandro Meurisse en Louis Vervaeke had bij het ingaan van de laatste ronde een achterstand van 9'53".



Lees ook... "Dat zei ik tegen hem": Meurisse probeerde Pogacar op andere gedachten te brengen

Meurisse en Vervaeke uit koers genomen

Toch werden ze uit koers genomen. "Dat is wel balen, want we reden gewoon om de finish te halen", zei Meurisse bij In de Leiderstrui. "Je ziet het meer en meer, dat er minder renners aan de finish komen. Omdat we niet echt de kans krijgen."

Uiteindelijk reden slechts 30 van de 165 gestarte renners, of 18,18%, het WK uit. Enkel op het WK van 1980 in Sallanches lag dat percentage nog lager. Toen reden er 15 van de 107 renners uit, of 14,02%.

"Het is niet dat ik kwaad ben, maar we hadden ons voorgenomen om de koers uit te rijden", ging Meurisse verder. "Het is toch altijd leuk om een WK uit te rijden, en als ze je dan stoppen is dat... niet heel leuk."