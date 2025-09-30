🎥 Toptalent Magnier pakt alweer een nieuwe zege en looft Belgische ploegmaat

Paul Magnier blijft de zeges maar opstapelen. Het Franse toptalent van Soudal Quick-Step won de eerste etappe van de CRO Race, zijn elfde overwinning van het seizoen.

De laatste twee weken leeft Paul Magnier op een wolk. De 21-jarige Fransman won op 14 september de GP de Fourmies, daarna won hij de eerste vier etappe van de Ronde van Slovakije (17 tot 20 september).

Om september af te sluiten heeft Magnier er nog een zege bij gedaan. Hij won de eerste etappe van de CRO Race (30 september tot 5 oktober). De Fransman was sneller dan Danny van Poppel en Odet Kogut.

Magnier looft lead-out Van Gestel

"Ik kan terugkijken op een mooie laatste maand, met veel overwinningen.De ploeg heeft vandaag ook weer geweldig gereden en heel hard gewerkt. Ik kan ze niet genoeg bedanken. We reden al erg goed in de voorbije Ronde van Slovakije."

"Dries Van Gestel was toen ook al een zeer sterke lead-out en vandaag deed hij het ook weer perfect", was Magnier lovend voor zijn Belgische ploegmaaat. "We hebben samen veel vertrouwen en ik hoop dat we deze lijn kunnen doortrekken."

"Het is afwachten of de etappe van woensdag kan uitdraaien op een sprint, met de voorspelde wind en de twee beklimmingen onderweg. De benen zijn goed en ik hoop dat er zich nog meer sprintkansen zullen aandienen."