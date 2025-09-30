Eén man blij met fietswissel: prestatie van Evenepoel heeft ancien uit het wielerpeloton totaal verbaasd

Remco Evenepoel heeft het nog in zich om andere renners uit het wielerpeloton te verbazen. Dat heeft hij met zijn prestatie op het WK wel min of meer gedaan.

Net als Evenepoel weet ook Bauke Mollema hoe zwaar het is geweest. Die getuigde bij de NOS dat het een eerlijke koers was. "Zeker, zeker. Als je de verschillen ziet... Pogacar stak er natuurlijk wel heel erg bovenuit. Achter hem kwam bijna iedereen ook alleen binnen. Ik heb in de laatste vijftig à zestig kilometer nog wat mannen opgeraapt, maar het beste was er wel af."

Op zijn 38ste was Mollema de enige Nederlander die in Kigali het WK uit kon rijden. Bij In De Leiderstrui gaf hij wel toe dat hij aan opgeven heeft gedacht. "Even wel, met nog een paar rondes te gaan. Daar had ik een moeilijk moment, maar ik had geluk dat Remco Evenepoel een fietswissel moest doen en mij zo terug kon brengen."



Fietswissel Evenepoel hielp Mollema

Mollema was dus blij met de veelbesproken fietswissel van Evenepoel, die in België veel minder gelukkig onthaald werd. Uitgerekend dit hielp Mollema over een moeilijk punt heen. "Daarna ging het bij mij ook wel weer, want we reden een wat egaler tempo en daardoor die beklimmingen ook niet meer voluit." De ancien kwam over de streep als 21ste.

Mollema haalde dus al aan dat Pogacar heer en meester was tijdens de WK-wegrit. "Maar ik moet zeggen dat het ook heel indrukwekkend was wat Evenepoel heeft gedaan. Met een paar fietswissels en zelf die gaten dicht rijden, tweede worden. Finishte hij op anderhalve minuut? Dat valt heel erg mee, joh", zegt een toch wel wat verbaasde Mollema.

Mollema hangt eind dit jaar fiets aan de haak

Voor de renner van Lidl-Trek is het zijn laatste WK geweest. Hij is immers bezig aan zijn laatste maanden als profwielrenner. Hij kan op zijn minst zeggen dat hij bij afwezigheid van Van der Poel de beste Nederlander was op het WK van 2025.