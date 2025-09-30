EK slechts een troostprijs: Bakelants zegt wat veel belangrijker is voor Evenepoel

Na het WK in Rwanda staat deze week het EK in Frankrijk op het programma. Remco Evenepoel gaat opnieuw voor de dubbel, maar Jan Bakelants vindt het slechts een troostprijs.

Met goud en zilver deed Remco Evenepoel het uitstekend op het WK in Rwanda, al mikte hij wel op goud in de wegrit. Veel tijd om alles een plaats te geven heeft hij niet, woensdag rijdt Evenepoel al het EK tijdrijden.

Jan Bakelants ziet Evenepoel zeker scoren in het tijdrijden, hij ziet niet in wie er sneller tegen de klok zal rijden. Met Filippo Ganna en Joshua Tarling krijgt Evenepoel wel twee frisse concurrenten, zij lieten Rwanda links liggen.



EK troostprijs voor Evenepoel?

De wegrit op het Europees kampioenschap is de enige titel die Evenepoel nog niet pakte in zijn carrière, ook zondag gaat hij dus volop voor goud. In 2021 werd Evenepoel in de sprint geklopt door Colbrelli.

Toch vindt Bakelants niet dat een Europese titel evenveel impact als een wereldtitel op het palmares van Evenepoel. "Meer dan een troostprijs zou het niet zijn en een groot verschil zal het op zijn palmares ook niet meer maken", zegt hij bij HLN.

Evenepoel heeft namelijk al straffere zaken gewonnen in zijn carrière. "Alleszins kan hij moed putten uit dit WK. Hij reed een supersterke koers en tweede worden na de beste renner ter wereld: dat is sowieso knap. Hierop kan hij ook bouwen richting 2026!"