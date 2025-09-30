Ingevallen knecht van Remco Evenepoel laat van zich horen na het WK wielrennen: "Al zijn pech"

Eén van de knechten van Remco Evenepoel heeft na afloop van het WK wielrennen nog van zich laten horen. Louis Vervaeke legt met zijn indruk het WK neer.

"Het was een eer om opgeroepen te worden om deel te nemen aan dit wereldkampioenschap", begint Vervaeke zijn boodschap op zijn account op het sociale mediaplatform X. In zijn geval was zijn selectie niet enkel een eer maar ook een verrassing. Hij werd immers opgetrommeld toen bleek dat Benoot niet kon deelnemen aan het WK.

Vervaeke is een ervaring rijker en blijkbaar eentje die hij zal koersen. "Ik heb echt genoten van mijn avontuur in Rwada, een heerlijk mooi land. Zowel op als naast de fiets was dit een verrijking." Vervaeke is dus vol lof over de WK-locatie, hoewel die niet zonder controverse is. Ook heel wat wielrenners besloten niet naar Rwanda te reizen en het WK te skippen.



Niet alls ging volgens plan bij België

Vervaeke daarentegen kan alleen maar heel positief zijn over het WK en het Afrikaanse land waar het doorging. Tot zover het gebeuren naast de fiets, want uiteindelijk telt toch vooral het sportieve. "In de koers zelf ging het jammer genoeg niet allemaal zoals we wilden", betreurt Vervaeke dat het voor kopman Evenepoel zo'n chaotische wedstrijd was.

In the race itself, things unfortunately did not all go our way. But on a personal note, I am still happy with my performance and that I was able to contribute my part in helping @remco.ev stay in the race despite all his bad luck. — Louis Vervaeke (@LouisVervaeke) September 29, 2025

Nochtans heeft Vervaeke zelf wel gewoon op niveau kunnen presteren en haalt hij daar best wel voldoening uit. "Op persoonlijk vlak ben ik wel blij met mijn prestatie en het feit dat ik mijn steentje kon bijdragen om Remco Evenepoel te helpen in de koers te blijven, ondanks al zijn pech." Die pech verwijst onder meer naar problemen met zijn zadel.

Evenepoel nog knap tweede

Uiteindelijk moest Evenepoel zelfs van fiets wisselen, maar zo ging er ook weer kostbare tijd verloren. Dit alles in acht genomen maakt het alleen nog straffer dat Evenepoel nog naar een mooie tweede plaats kon rijden, achter winnaar Pogacar.