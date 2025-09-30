Knoop is doorgehakt: Pauwels heeft vervanger Van Wilder gekozen voor EK

Bondscoach Serge Pauwels moest opnieuw puzzelen aan zijn selectie voor het EK. Door de polsbreuk van Ilan Van Wilder moest er een vervanger worden opgeroepen.

Ilan Van Wilder had op het WK in Rwanda een belangrijke rol kunnen spelen voor Remco Evenepoel in de finale van de wegrit, maar de bronzen medaille van het WK tijdrijden kwam al na 45 kilometer ten val en brak zijn pols.

Voor Van Wilder zit het seizoen er dus op, het EK in Frankrijk moet hij dus aan zich voorbij laten gaan. Serge Pauwels moest dus een reserve oproepen, hij had de keuze tussen Jenno Berckmoes, Lars Craps en Lionel Taminiaux.



Lees ook... Wat als ... Evenepoel eerst zilver had behaald? Alternatief WK-scenario spookt door hoofd van bondscoach

Wie vervangt Van Wilder op het EK?

De bondscoach heeft de knoop intussen doorgehakt en riep Jenno Berckmoes op. "Hij is zelf een explosief type, dat het misschien wat gewoon is om voor zichzelf te rijden in (semi-)klassiekers van hetzelfde genre", zegt Pauwels bij VTM Nieuws.

Volgens Pauwels zal Berckmoes goed zijn werk kunnen doen in dienst van Evenepoel, al was het maar op vlak van positionering in de voorlaatste of de laatste ronde. "Hij wordt zeker en vast een meerwaarde."

Naast Berckmoes kan Evenepoel in de EK-wegrit ook rekenen op Tiesj Benoot, Steff Cras, Junior Lecerf, Xandro Meurisse, Maxim Van Gils en Louis Vervaeke.