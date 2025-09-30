Moet het EK wielrennen na het WK nu een revanche worden? Dit zijn de woorden van Remco Evenepoel

De WK-wegrit heeft Remco Evenepoel een mooie uitslag maar niet het vooropgestelde doel opgeleverd. Het EK loert nu alweer om de hoek.

Heel veel tijd zit er niet tussen de WK-wegrit en de EK-tijdrit. Remco Evenepoel moet alle emoties van het WK verwerken en dan ook nog eens de vlucht van Afrika naar Europa goed verteren. Dan kun je je afvragen of hij wel honderd procent zal zijn, maar gelukkig begint het EK in Frankrijk met de discipline waarin hij met kop en schouders boven de rest uitsteekt.

Evenepoel heeft in principe dus zeker goede kaarten om Europees kampioen tijdrijden te worden. Het zou de tweede keer in zijn carrière zijn dat hij die titel kan behalen. Zijn overwinning op het EK tijdrijden in Alkmaar in 2019 was zowat zijn doorbraak en het begin van een lange reeks successen in de verschillende kampioenschappen.



Evenepoel won EK-wegrit nog nooit

Hij is echter nog nooit Europees kampioen op de weg geworden. Iedereen weet hoe graag Evenepoel dingen afvinkt. Op het EK is het dan ook vooral afwachten hoe hij voor de dag komt in de wegrit. Op de persconferentie na het WK blikte hij al eens vooruit. "'Iedereen weet dat deze periode een groot doel voor me was. De trui van Europees kampioen is de enige trui die ik nog niet heb."

Aan motivatie ontbreekt het hem dus geenszins. Maar kan het ook een soort revanche worden na het WK? Evenepoel had in Rwanda pech met een zadelprobleem en twee fietswissels. Dat was dus niet bepaald een vlekkeloze koers. "Ik ben heel gemotiveerd om iets recht te zetten. Een revanche is het niet, het is gewoon een groot doel."

Evenepoel rijdt woensdag tijdrit en zondag wegrit

Het is goed om te weten dat hij met die insteek aan de start komt. Het EK tijdrijden staat woensdag al op het programma, wellicht met Filippo Ganna als voornaamste tegenstander. Zondag rijdt Evenepoel dan de EK-wegrit.