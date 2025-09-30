Moet het EK wielrennen na het WK nu een revanche worden? Dit zijn de woorden van Remco Evenepoel

Moet het EK wielrennen na het WK nu een revanche worden? Dit zijn de woorden van Remco Evenepoel
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De WK-wegrit heeft Remco Evenepoel een mooie uitslag maar niet het vooropgestelde doel opgeleverd. Het EK loert nu alweer om de hoek.

Heel veel tijd zit er niet tussen de WK-wegrit en de EK-tijdrit. Remco Evenepoel moet alle emoties van het WK verwerken en dan ook nog eens de vlucht van Afrika naar Europa goed verteren. Dan kun je je afvragen of hij wel honderd procent zal zijn, maar gelukkig begint het EK in Frankrijk met de discipline waarin hij met kop en schouders boven de rest uitsteekt.

Evenepoel heeft in principe dus zeker goede kaarten om Europees kampioen tijdrijden te worden. Het zou de tweede keer in zijn carrière zijn dat hij die titel kan behalen. Zijn overwinning op het EK tijdrijden in Alkmaar in 2019 was zowat zijn doorbraak en het begin van een lange reeks successen in de verschillende kampioenschappen.

Lees ook... Geen fijne zaak voor Mathieu van der Poel, maar Remco Evenepoel krijgt veel beter nieuws en steekt hem voorbij

Evenepoel won EK-wegrit nog nooit

Hij is echter nog nooit Europees kampioen op de weg geworden. Iedereen weet hoe graag Evenepoel dingen afvinkt. Op het EK is het dan ook vooral afwachten hoe hij voor de dag komt in de wegrit. Op de persconferentie na het WK blikte hij al eens vooruit. "'Iedereen weet dat deze periode een groot doel voor me was. De trui van Europees kampioen is de enige trui die ik nog niet heb."

Aan motivatie ontbreekt het hem dus geenszins. Maar kan het ook een soort revanche worden na het WK? Evenepoel had in Rwanda pech met een zadelprobleem en twee fietswissels. Dat was dus niet bepaald een vlekkeloze koers. "Ik ben heel gemotiveerd om iets recht te zetten. Een revanche is het niet, het is gewoon een groot doel."

Evenepoel rijdt woensdag tijdrit en zondag wegrit

Het is goed om te weten dat hij met die insteek aan de start komt. Het EK tijdrijden staat woensdag al op het programma, wellicht met Filippo Ganna als voornaamste tegenstander. Zondag rijdt Evenepoel dan de EK-wegrit.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
European Championship
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Nog een nieuwkomer bij Van Aert en co: ervaren rot krijgt specifieke rol

Nog een nieuwkomer bij Van Aert en co: ervaren rot krijgt specifieke rol

14:00
Geen fijne zaak voor Mathieu van der Poel, maar Remco Evenepoel krijgt veel beter nieuws en steekt hem voorbij

Geen fijne zaak voor Mathieu van der Poel, maar Remco Evenepoel krijgt veel beter nieuws en steekt hem voorbij

12:00
Hevig supporter van Wout van Aert scheert nu zelf hoge toppen in de topsport

Hevig supporter van Wout van Aert scheert nu zelf hoge toppen in de topsport

13:30
Eén man blij met fietswissel: prestatie van Evenepoel heeft ancien uit het wielerpeloton totaal verbaasd

Eén man blij met fietswissel: prestatie van Evenepoel heeft ancien uit het wielerpeloton totaal verbaasd

09:00
Lampaert gaat verder dan Sven Vanthourenhout en Patrick Evenepoel: "Met Remco en Wout van Aert weet je dat"

Lampaert gaat verder dan Sven Vanthourenhout en Patrick Evenepoel: "Met Remco en Wout van Aert weet je dat"

11:00
Ex-renner vergelijkt Remco Evenepoel wegens frustratie en gebaren met andere wereldvedette

Ex-renner vergelijkt Remco Evenepoel wegens frustratie en gebaren met andere wereldvedette

10:00
Ingevallen knecht van Remco Evenepoel laat van zich horen na het WK wielrennen: "Al zijn pech"

Ingevallen knecht van Remco Evenepoel laat van zich horen na het WK wielrennen: "Al zijn pech"

08:30
Straf! Reeks van de drie giganten is verlengd en stilaan verdelen vooral Pogacar en Van der Poel de buit

Straf! Reeks van de drie giganten is verlengd en stilaan verdelen vooral Pogacar en Van der Poel de buit

12:30
Wat als ... Evenepoel eerst zilver had behaald? Alternatief WK-scenario spookt door hoofd van bondscoach

Wat als ... Evenepoel eerst zilver had behaald? Alternatief WK-scenario spookt door hoofd van bondscoach

08:00
De knop héél snel omgedraaid: Evenepoel dacht bij avondmaal al aan EK-tijdrit

De knop héél snel omgedraaid: Evenepoel dacht bij avondmaal al aan EK-tijdrit

20:00
Geen maagklachten bij Pogacar: Sloveen verklapt hoe hij dat kon vermijden

Geen maagklachten bij Pogacar: Sloveen verklapt hoe hij dat kon vermijden

17:00
Van Aert is er niet bij: "Slechts drie renners kunnen Pogacar pijn doen"

Van Aert is er niet bij: "Slechts drie renners kunnen Pogacar pijn doen"

07:00
Eli Iserbyt moet zijn comeback uitstellen: "Dat is nu het doel"

Eli Iserbyt moet zijn comeback uitstellen: "Dat is nu het doel"

21:30
Amper 72 uur tussen WK-wegrit en EK-tijdrit: Pauwels schat winstkansen van Evenepoel in

Amper 72 uur tussen WK-wegrit en EK-tijdrit: Pauwels schat winstkansen van Evenepoel in

16:30
Van der Poel geklopt in de sprint: bondscoach zet critici van Vingegaard op hun plaats

Van der Poel geklopt in de sprint: bondscoach zet critici van Vingegaard op hun plaats

20:30
"Zo kennen we hem": één gevoel overheerst bij ouders van Evenepoel na zilveren medaille

"Zo kennen we hem": één gevoel overheerst bij ouders van Evenepoel na zilveren medaille

29/09
Xandro Meurisse mocht het WK niet uitrijden: "We kregen de kans niet"

Xandro Meurisse mocht het WK niet uitrijden: "We kregen de kans niet"

18:30
📷 Van der Poel, Van Aert of toch weer Pogacar? WK van 2026 in Montréal voorgesteld

📷 Van der Poel, Van Aert of toch weer Pogacar? WK van 2026 in Montréal voorgesteld

19:00
Beseft Evenepoel dat hij in de fout ging? "Dat zei hij aan het ontbijt"

Beseft Evenepoel dat hij in de fout ging? "Dat zei hij aan het ontbijt"

29/09
Vansummeren zag Pauwels tactisch blunderen op WK: "Geen begrip voor"

Vansummeren zag Pauwels tactisch blunderen op WK: "Geen begrip voor"

18:00
Zonneveld spaart "kleuter" Evenepoel niet na soap op het WK in Rwanda

Zonneveld spaart "kleuter" Evenepoel niet na soap op het WK in Rwanda

29/09
Remco Evenepoel hield probleem verborgen voor WK: "Sinds donderdag"

Remco Evenepoel hield probleem verborgen voor WK: "Sinds donderdag"

29/09
"Totale onzin": Jan Bakelants kan het niet serieus nemen

"Totale onzin": Jan Bakelants kan het niet serieus nemen

16:00
Bakelants stelt zich vragen bij Uijtdebroeks: "Zorgde voor ergernis bij Evenepoel"

Bakelants stelt zich vragen bij Uijtdebroeks: "Zorgde voor ergernis bij Evenepoel"

29/09
🎥 Geen WK in Rwanda, maar Mathieu van der Poel amuseert zich wel op de golfbaan

🎥 Geen WK in Rwanda, maar Mathieu van der Poel amuseert zich wel op de golfbaan

15:00
"Zal tegenkanting krijgen uit kamp-Evenepoel, maar...": De Cauwer houdt zich niet in

"Zal tegenkanting krijgen uit kamp-Evenepoel, maar...": De Cauwer houdt zich niet in

29/09
Pogacar kan unieke Merckx evenaren, of is hij al de grootste renner ooit? "Debat is beslecht"

Pogacar kan unieke Merckx evenaren, of is hij al de grootste renner ooit? "Debat is beslecht"

29/09
Ging Evenepoel in de fout met tweede fietswissel? Pauwels velt zijn oordeel

Ging Evenepoel in de fout met tweede fietswissel? Pauwels velt zijn oordeel

29/09
"Dat zei ik tegen hem": Meurisse probeerde Pogacar op andere gedachten te brengen

"Dat zei ik tegen hem": Meurisse probeerde Pogacar op andere gedachten te brengen

29/09
EK komt er heel snel aan: Evenepoel doet zijn plannen uit de doeken

EK komt er heel snel aan: Evenepoel doet zijn plannen uit de doeken

28/09
Einde seizoen door polsbreuk: Ilan Van Wilder reageert aangeslagen

Einde seizoen door polsbreuk: Ilan Van Wilder reageert aangeslagen

29/09
Ontgoochelde Remco Evenepoel verklaart waarom hij twee keer van fiets wisselde op het WK

Ontgoochelde Remco Evenepoel verklaart waarom hij twee keer van fiets wisselde op het WK

28/09
"Vooraleer mensen dat gaan denken...": Arnaud De Lie knalt naar nieuwe zege

"Vooraleer mensen dat gaan denken...": Arnaud De Lie knalt naar nieuwe zege

29/09
Michael Boogerd geeft Nederlandse selectie veeg uit de pan: "Belachelijk"

Michael Boogerd geeft Nederlandse selectie veeg uit de pan: "Belachelijk"

29/09
Wat was er precies aan de hand? Mecanicien deelt details over fietswissels van Evenepoel

Wat was er precies aan de hand? Mecanicien deelt details over fietswissels van Evenepoel

28/09
Zwaar verdict voor Ilan Van Wilder na valpartij op WK in Rwanda

Zwaar verdict voor Ilan Van Wilder na valpartij op WK in Rwanda

28/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Serge Pauwels Mathieu Van Der Poel Jose De Cauwer Jan Bakelants Ilan Van Wilder Cian Uijtdebroeks Tom Boonen Tiesj Benoot Sven Vanthourenhout Xandro Meurisse Wout Van Aert Jonas Vingegaard Rasmussen Johan Vansummeren Eli Iserbyt Gerben Kuypers Louis Vervaeke Demi Vollering Bauke Mollema

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved