Na "bloedsaai" WK bij de mannen: Marijn de Vries stoort zich aan dubbele moraal

Tadej Pogacar pakte met een lange solo zijn tweede wereldtitel bij de profs. Marijn de Vries stoort zich echter aan de dubbele moraal die er geldt wanneer er naar de vrouwenkoers wordt gekeken.

Met een aanval op 105 kilometer van de streep en een solo van 66,6 kilometer legde Tadej Pogacar de WK-wegrit bij de mannen snel in een definitieve plooi. Van spanning was er geen sprake meer in het laatste anderhalf uur.

"Stel je nou eens voor dat dit een een vrouwenkoers was geweest'", zegt Marijn de Vries in haar podcast Vlammen. "Dan zou dat als volgt geanalyseerd zijn: 'Waarom laten die mannen dat nou allemaal gebeuren?'"

De Vries stoort zich aan dubbele moraal

"'Je weet dat Pogacar aankondigt: ik ga aanvallen op Mont Kigali. En ze doen allemaal niks. Ze laten zich gewoon als makke schapen naar de slachtbank rijden. Hij valt aan, doet precies wat hij altijd doet en rijdt dan enorm lang vooruit. Supersaaie koers.'"

"'Wat zegt het eigenlijk over het mannenwielrennen dat er één zo bovenuit steekt? Dat kun je toch niet professioneel noemen? Het mannenwielrennen staat eigenlijk nog in de kinderschoenen'", gaat de Nederlandse spottend verder.

"Want als één renner zo veel sterker is dan de rest, wat doet de rest dan eigenlijk? Die trainen of eten blijkbaar niet goed. Dat is de dubbele moraal in hoe er geanalyseerd wordt. Dat gezegd zijnde vond ik het een topkoers bij de vrouwen. En de mannenkoers echt bloedsaai."