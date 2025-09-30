Neef van Johan Bruyneel zet teleurgesteld punt achter carrière: "Geen plaats meer voor in het wielrennen"

Neef van Johan Bruyneel zet teleurgesteld punt achter carrière: "Geen plaats meer voor in het wielrennen"
Foto: © photonews

Eind dit jaar zet Louis Blouwe (25) een punt achter zijn carrière. De neef van Johan Bruyneel vindt dat er amper of geen plaats meer is voor plezier in het huidige wielrennen.

Op 19 november wordt Louis Blouwe 26 jaar, maar eind dit jaar zet hij toch al een punt achter zijn wielercarrière. Hij begon zijn profcarrière in 2022 bij Bingoal Pauwels Sauces WB en reed drie jaar voor die ploeg, dit jaar reed hij voor Tarteletto - Isorex. 

Vooral in 2024 behaalde Blouwe enkele knappe ereplaatsen. In Rund um Köln sprintte hij naar de derde plaats, enkel Casper van Uden en Biniam Girmay waren sneller. Hij werd ook tiende in de Heistse Pijl. 

Dit jaar drukte Blouwe in april de pauzeknop in om fysiek en mentaal te resetten. Hij hervatte begin mei competitie, maar dat was te vroeg. Al had Blouwe eigenlijk geen andere keuze toen. Nog een pauze was niet mogelijk.

Mindere resultaten en weinig plezier

Nu hakte hij dus de knoop door om definitief te stoppen met koersen. "Het was geen impulsieve ingeving. Ik had al langer de knoop doorgehakt dat het mijn laatste seizoen zou worden", zegt Blouwe bij Het Nieuwsblad.

Zijn prestaties waren niet meer naar behoren, maar Blouwe vindt ook nog weinig plezier in het koersen. "Er is amper nog plaats voor plezier in het huidige wielrennen. Renners staan onder aanhoudende stress. Dat gegeven kon ik niet langer aan."

