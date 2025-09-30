Nog een nieuwkomer bij Van Aert en co: ervaren rot krijgt specifieke rol

Visma-Lease a Bike zal er in 2026 opnieuw heel wat nieuwe gezichten mogen verwelkomen. De Nederlandse ploeg heeft nu ook de komst van Owain Doull aangekondigd.

Door het vertrek van onder meer Tiesj Benoot, Olav Kooij en Dylan van Baarle ziet Visma-Lease a Bike zijn ploeg voor 2026 een stuk minder sterk worden. De Nederlandse ploeg gelooft echter in de doorgroei van eigen talenten.

Zo brak de Brit Matthew Brennan (20) al helemaal door in zijn eerste jaar bij de profs. Met al twaalf zeges dit seizoen is Brennan meteen de renner met de meeste zeges bij Visma-Lease a Bike dit seizoen.

Doull moet Brennan helpen

Om Brennan in 2026 nog beter te ondersteunen, heeft Visma-Lease a Bike nu de komst van Owain Doull (32, EF Education-EasyPost) aangekondigd. "Ik kijk ernaar uit om Matthew Brennan bij te staan in de vlakke sprints en een rol te spelen in zijn lead-out en de klassiekers."

"Daarnaast wil ik ook ontdekken hoeveel groeimarge ik zelf nog heb. Fysiek blijf ik nog altijd sterker worden, ook al ben ik al negen jaar actief in de WorldTour. Afgelopen seizoen was mijn sterkste seizoen tot nu toe. Ik verwacht dat ik bij dit team opnieuw een stap kan zetten."

"Zijn belangrijkste rol zal worden om onze jonge talenten wegwijs te maken in de klassiekers en sprints", zegt Head of Racing Grischa Niermann over Doull. "Met zijn ervaring op het hoogste niveau zal hij onze ploeg absoluut sterker maken."