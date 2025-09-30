Opvallende vaststelling na triomf op WK: heeft Pogacar geleerd van... Vingegaard?

Tadej Pogacar zette het WK wielrennen voor het tweede jaar op rij naar zijn hand met een straffe solo. Ex-renner Bobbie Traksel ziet dan ook gelijkenissen met Jonas Vingegaard.

Een aanval vanop zo'n 100 kilometer van de streep en een solo van meer dan 50 kilometer. Tadej Pogacar won bijna op identieke wijze twee keer het WK wielrennen op rij, vorig jaar in Zürich en dit jaar in Kigali. 

Volgens ex-renner Bobbie Traksel valt vooral de manier van koersen van Pogacar op. "Het is duidelijk dat Pogacar in de afgelopen jaren veel geleerd heeft. Eerst knalde hij explosief weg en trok hij vol door", zegt hij bij Eurosport. 

"Nu weet Pogacar dat, als hij een gat heeft, hij vooral op zijn wattages moet rijden zoals Vingegaard dat doet", ziet Traksel een opvallende vergelijking. Volgens Traksel weet Pogacar dat hij dan niet meer terug te pakken is. 

Speelt Pogacar met de concurrentie?

Jan Hermsen wijst er dan weer op dat Pogacar ook zonder communicatie perfect weet hoeveel achterstand zijn concurrenten hebben en hij daar op inspeelt. "Het lijkt alsof hij voelt dat mensen terugkomen en dan geeft hij ze een beetje hoop."

"Op het moment dat ze hoop krijgen, geeft hij weer extra gas. Ik heb het idee dat hij zo goed de koers begrijpt en weet wat de andere renners kunnen. Hij speelt echt met ze", stelt Hermsen nog. 

