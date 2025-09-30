Oumi zet puntjes op de i over aanwezigheid in Rwanda: "Mijn waarden zijn duidelijk"

Het WK in Rwanda zorgde was omstreden door de politieke situatie in het land. Ook Oumi Rayane, de vrouw van Remco Evenepoel, trok met een dubbel gevoel naar Rwanda.

Het regime van Paul Kagame, die met harde hand regeert, en zijn steun aan rebellengroep M23 in het conflict in Oost-Congo zorgde ervoor dat het WK in Rwanda omstreden was. En dat zorgde voor gemengde gevoelens.

Ook bij Oumi Rayane. Zij is sociaal begaan en riep al meerdere keren op om het het lijden door het Gaza-conflict te stoppen. Toch reisde ze af naar Rwanda om haar man Remco Evenepoel te steunen.



Oumi verklaart aanwezigheid in Rwanda

"Mijn waarden zijn duidelijk: ik ben tegen alle vormen van menselijk lijden, waar ook ter wereld", schrijft Oumi op Instagram. "Onrecht is onrecht. Daarom heb ik vóór mijn reis een donatie gedaan aan een organisatie die mensen helpt in de getroffen regio."



"De reden dat ik hier ben, is niet omdat we deze locatie als 'vakantie' hebben gekozen. Het WK wordt hier georganiseerd door de UCI, en ik ben meegekomen om mijn man te steunen."



"Tijdens deze reis heb ik mensen ontmoet die vriendelijk, bescheiden en gastvrij zijn, zelfs in moeilijke omstandigheden. Mijn respect en solidariteit liggen altijd bij gewone mensen, nooit bij regeringen die lijden veroorzaken. Vrede en liefde."