Pauwels Sauzen moet Iserbyt nog even missen, maar strikt andere bekende Belgische crosser en nieuwe sponsor

De nieuwe update over de blessure van Eli Iserbyt maakt duidelijk dat Pauwels Sauzen hem nog even moet missen. Ondertussen zit de ploeg echter niet stil.

De veldritploeg van Jurgen Mettepenningen heeft op zijn website aangekondigd dat Gerben Kuypers vanaf 1 januari 2026 de ploeg komt versterken. "De 25-jarige West-Vlaming komt over van Intermarché - Wanty. Gerben Kuypers zette in april 2024 de stap als prof. Hij tekende een overeenkomst bij de ploeg tot eind 2027", laat Pauwels Sauzen weten.

Kuypers is één van die andere gevestigde waarden bij de Belgische crossers en heeft er inmiddels drie veldritseizoenen bij de elite opzitten. Kuypers is geen veelwinnaar, maar is tot dusver wel al vaak goed geweest voor mooie ereplaatsen. De overwinningen die wel al op zijn palmares staan, boekte deze veldrijder in C2-veldritten.

Nieuwe tweede naamsponsor voor ploeg Mettepenningen

Daarnaast is er voor de toekomst van de ploeg nog belangrijk nieuws. Voorlopig heet het team nog altijd Pauwels Sauzen - Cibel Clementines. Daar komt woensdag echter al verandering in. "Pauwels Sauzen - Cibel Clementines wordt vanaf 1 oktober 2025 Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw. De bouwonderneming verbindt voortaan zijn naam aan onze ploeg als tweede naamsponsor", klinkt het in een mededeling.

Ploegmanager Jurgen Mettepenningen geeft er enige toelichting bij. "Ik ben blij dat we met deze overeenkomst de toekomst van de ploeg hebben veiliggesteld. De klik was er vanaf de eerste ontmoeting met de directie. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat Altez Industriebouw de juiste beslissing heeft genomen en hun naamsbekendheid een enorme boost zal kennen door het engagement bij onze ploeg."

Cibel Clementines blijft ook aan boord

Cibel Clementines, die sinds 1 januari 2025 als tweede naamsponsor bijsprong, blijft overigens wel aan boord en wordt derde sponsor. Het gaat dus puur om het aantrekken van een extra sponsor en daar kan iedereen in de ploeg alleen maar blij om zijn.