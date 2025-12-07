Interview Wout van Aert wrijft zich in de handen en wordt op zijn wenken bediend

Wout van Aert wrijft zich in de handen en wordt op zijn wenken bediend
Foto: © photonews

Wout van Aert wordt op zijn wenken bediend bij één van de crossen die hij op zijn programma heeft gezet. Hij gaat ook de cross in Hofstade rijden.

Als we denken aan de crossen die op het lijf geschreven zijn van Van Aert, komt in de eerste plaats Dendermonde in beeld. Daar kan Van Aert met zijn loopvermogen het verschil maken, afhankelijk ook van hoe zwaar het parcours erbij ligt. Ook in Hofstade zou Van Aert dat loopvermogen, gedeeltelijk weliswaar, kunnen aanwenden.

Er zijn een paar zandpassages. In de eerste passage is het wellicht wel mogelijk om erdoor te rijden. "Dat hangt ook weer af van de weersomstandigheden", waarschuwt Erwin Vervecken van Golazo in een exclusieve babbel met Wielerkrant. "Is het vriesweer of is het kurkdroog geweest? Als het vriesweer is, kan het zijn dat het zand niet van tel is."

Van Aert kan loopvermogen uitspelen

In elk geval komt er daarna nog een stroop aan waar er gelopen moet worden. Wellicht wrijft Van Aert zich nu al in de handen. "Als je het strand afrijdt, is het in de voorbije edities lopen geweest. De tweede passage is sowieso lopen. Dan komt het aan op de conditie. Dan heeft het niets meer met techniek te maken en telt gewoon de conditie."

Dat is het stuk van het parcours in de Plage Cross waar Van Aert wel eens het verschil zou kunnen maken. "Dat is inderdaad iets voor Van Aert. De zandloopstrook is misschien iets meer in zijn voordeel." Dat zou het zelfs ten opzichte van Van der Poel kunnen zijn, al zijn er dan ook weer technische stukken waar VDP zijn ding zal kunnen doen.

Vervecken wijst op belang van de conditie

Lees ook... Wout van Aert ondervindt eerste fikse tegenslag richting nieuw veldrit- en wegseizoenAangezien zowel Van Aert als Van der Poel aan de start komen, is de winnaar wellicht één van beiden en wordt de vorm van de dag vermoedelijk cruciaal. "Bij de mannen is de conditie van de dag ook heel belangrijk", weet Vervecken.

