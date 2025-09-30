Van Aert is er niet bij: "Slechts drie renners kunnen Pogacar pijn doen"

Er stond opnieuw geen maat op Tadej Pogacar op het WK in Rwanda. De Sloveen vindt weinig uitdagers in het peloton, al ziet Johan Vansummeren er toch drie.

Het palmares van Tadej Pogacar wordt jaar na jaar indrukwekkender. Voor het tweede jaar op rij won de Sloveen twee monumenten en het WK, voor het tweede jaar op rij won Pogacar ook de Tour en het WK.

Met een derde plaats in Milaan-Sanremo, winst in de Ronde van Vlaanderen, een tweede plaats in Parijs-Roubaix, winst in Luik-Bastenaken-Luik en winst op het WK stond Pogacar ook op het podium in alle de vier eerste monumenten en het WK.



Als de Sloveen ook in de Ronde van Lombardije in de top drie eindigt, is hij de eerste renner ooit die in alle monumenten en op WK op het podium stond in één seizoen. Er zijn dan ook maar weinig renners in het peloton die Pogacar iets in de weg kunnen leggen.

Wie kan het Pogacar nog moeilijk maken?

Johan Vansummeren ziet er toch drie. "Evenepoel tegen de klok, Van der Poel in het voorjaar en Vingegaard in de cols. Zij kunnen hem zo nijdig maken dat hij de handschoen tegen hen opneemt", zegt hij bij HvBL.

Wout van Aert is daar dus niet (meer) bij. Hij kende twee lastige seizoenen door valpartijen en blessures, maar speelde in het verleden wel een belangrijke rol voor Vingegaard om Pogacar te kloppen in de Tour van 2022 en 2023.