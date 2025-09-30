Zal Soudal Quick-Step daar blij mee zijn? Evenepoel verkent EK-tijdrit in speciaal shirt

Remco Evenepoel heeft ondertussen voet op Europese bodem gezet en heeft ook al een verkenning van de EK-tijdrit afgewerkt. Dat deed hij een speciale regenboogtrui.

Op het WK tijdrijden in Rwanda pakte Remco Evenepoel voor de derde keer op rij de wereldtitel tegen de klok. Zijn Belgische driekleur zal Evenepoel dus niet kunnen dragen in het tijdrijden, de regenboogtrui heeft voorrang.

Evenepoel rijdt woensdag nog het EK tijdrijden en landde dinsdagochtend in Marseille. Van daaruit ging het meteen naar het departement Drôme, waar Evenepoel het parcours van het EK tijdrijden ging verkennen.



Lees ook... Oumi zet puntjes op de i over aanwezigheid in Rwanda: "Mijn waarden zijn duidelijk"

Regenboogtrui van Evenepoel met Belgische sponsors

Dat deed hij in een speciale versie van zijn regenboogtrui, met sponsors van de Belgische wielerbond. Ook het EK tijdrijden zal hij afwerken in die trui. "Remco heeft de trui vorige vrijdag gekregen", zegt de Belgische wielerbond bij Sporza.

"We hebben de trui in zeven haasten moeten in elkaar steken." Op de trui van Evenepoel staan dus enkel sponsors van de Belgische wielerbond en niet van Soudal Quick-Step, de ploeg waar hij nog tot eind dit jaar onder contract ligt en zijn loon betaalt.

Evenepoel zal wel geen tijdrit meer afwerken voor Soudal Quick-Step, de Ronde van Lombardije wordt op 11 oktober zijn laatste wedstrijd voor The Wolfpack. Vanaf 1 januari rijdt Evenepoel dan voor Red Bull-BORA-hansgrohe.