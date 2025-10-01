📷 Locatie voor EK van 2026 bekendgemaakt: op maat van thuisrijder

Tijdens de Europese kampioenschappen wielrennen in Frankrijk is het gastland voor de editie van 2026 officieel voorgesteld. De Sloveense hoofdstad Ljubljana zal van 3 tot en met 7 oktober het decor vormen voor het EK wielrennen.

Het programma van het EK 2026 wijkt af van de gebruikelijke volgorde, zo meldt Sporza. De wegritten worden voorafgaand aan de tijdritten georganiseerd. Op zaterdag 3 oktober vindt de vrouwenwegrit plaats, gevolgd door de mannenwegrit op zondag 4 oktober. De individuele tijdritten staan gepland op woensdag 7 oktober.

Deze volgorde is opmerkelijk, aangezien bij eerdere edities doorgaans eerst de tijdritten werden verreden. De organisatoren hebben gekozen voor een aangepaste structuur, waarbij de wegritten het openingsweekend vormen en de tijdritten later in de week plaatsvinden.

Eerste EK in Slovenië

Het is de eerste keer dat Slovenië een EK wielrennen organiseert. Daarmee krijgt het land, dat de voorbije jaren internationaal naam maakte in de wielersport, een prominente rol. Slovenië werd op de wielerkaart gezet door renners als Tadej Pogacar en Primoz Roglic.

Pogacar, tweevoudig wereldkampioen, groeide op in de nabijheid van Ljubljana. In de beginfase van zijn carrière reed hij in 2017 en 2018 voor een ploeg uit de Sloveense hoofdstad, alvorens hij overstapte naar het UAE-team. Zijn band met de regio is dus uitgesproken.

Geografische troeven

De Sloveense hoofdstad biedt diverse mogelijkheden voor het uittekenen van de parcoursen. Ljubljana ligt in een vallei, maar wordt omringd door heuvelachtige en bergachtige gebieden. Hierdoor kunnen de organisatoren variëren in moeilijkheidsgraad en profiel van de wedstrijden.

De keuze voor Ljubljana als gaststad werd bekendgemaakt in de marge van het EK in de Franse regio Drôme en Ardèche. Daarmee is de voorbereiding voor 2026 officieel gestart, met een locatie die zowel logistiek als sportief potentieel biedt.