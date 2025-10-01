Bekende wielerfotograaf met veel foto's op onze website totaal onverwacht overleden

Cor Vos, jarenlang actief als sportfotograaf, is dinsdagochtend onverwacht overleden. De Rotterdammer werd 77 jaar en stond bekend om zijn decennialange aanwezigheid in het internationale wielerpeloton.

Vos begon zijn carrière als amateurwielrenner, maar maakte al snel de overstap naar de fotografie. In 1975 richtte hij zijn eigen persbureau op, waarmee hij zich specialiseerde in wielerreportages. Gedurende 35 jaar was hij actief in onder meer de Tour de France, waar hij vanaf de motor koersbeelden vastlegde.

Zijn werk verscheen in tal van nationale en internationale media. Ook op onze website zijn er tal van foto’s van het agentschap van Vos (zie foto op Johan Museeuw in 1994). Binnen de wielerwereld genoot hij een reputatie als betrouwbare en discrete fotograaf, met een scherp oog voor koerssituaties en rennersbeleving. Zijn beelden werden frequent gebruikt door redacties, ploegen en organisatoren.

Actief tot op hoge leeftijd

Ondanks zijn leeftijd bleef Vos actief in het peloton. Hij was aanwezig bij tal van wedstrijden en leverde tot recent nog fotomateriaal aan diverse wielerplatforms. Volgens WielerFlits was hij van plan om in 2026 te stoppen met werken en samen met zijn vrouw Carla te gaan reizen.

Zijn overlijden kwam onverwacht. Dinsdagochtend werd hij plots ziek en overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij later overleed. Er werd geen verdere medische toelichting gegeven.

Erkenning binnen de wielerwereld

Binnen de wielerwereld wordt Vos erkend als een vaste waarde. Zijn aanwezigheid op grote wedstrijden was jarenlang vanzelfsprekend. Hij werkte samen met meerdere generaties renners en volgde de evolutie van het peloton van dichtbij. Zijn archief bevat duizenden beelden die het koersverloop van de afgelopen decennia documenteren.