Belgische topper zegt nu ook af voor EK: gebroken rib is boosdoener

Justine Ghekiere, Belgisch kampioene op de weg, zal niet deelnemen aan het EK in Frankrijk. Een ribbreuk, opgelopen bij een val in Duitsland, maakt een voortijdig einde aan haar seizoen.

De afwezigheid van Ghekiere op het EK in de regio Drôme en Ardèche werd dinsdag bevestigd door de Belgische wielerbond. Volgens bondscoach Ludwig Willems liep Ghekiere half september bij haar valpartij in een Duitse wedstrijd een ribbreuk op, zo bleek uit extra ziekenhuisonderzoek.

De blessure is ernstig genoeg om haar deelname aan verdere wedstrijden dit seizoen uit te sluiten. Eerder gaf de West-Vlaamse ook al forfait voor het WK in Rwanda. Ghekiere was na haar val al niet fit genoeg om af te reizen naar Afrika. Nu blijkt dat de impact groter is dan aanvankelijk gedacht.

Geen vervangster

Door het uitvallen van Ghekiere wordt de Belgische selectie voor de EK-wegrit verder uitgedund. De bondscoach bevestigt dat er geen vervangster aangeduid werd voor Ghekiere. Zij was voorzien als kopvrouw van de Belgische ploeg, zeker na het eerdere afhaken van Lotte Kopecky.

De resterende selectie bestaat uit vijf rensters: Lotte Claes, Audrey De Keersmaeker, Marieke Meert, Julie Van de Velde en Margot Vanpachtenbeke. De ploeg zal het dus zonder haar twee sterkste namen moeten stellen.

Ook Van Sinaey niet van de partij

Naast Ghekiere moet ook belofte Xaydée Van Sinaey verstek geven voor de EK-wegrit. De jonge Oost-Vlaamse renster is ziek en zal niet aan de start verschijnen. Haar afzegging werd eveneens bevestigd door de Belgische wielerbond.

Met het wegvallen van Van Sinaey verliest de Belgische ploeg een beloftevolle kracht in de U23-categorie. Er werd geen vervanging aangekondigd voor haar plaats. Zowel Ghekiere als Van Sinaey waren voorzien als belangrijke schakels in hun selectie.

Justine Ghekiere

