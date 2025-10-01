Geheimdoenerij rond afwezigheid van Alaphilippe op EK in eigen land

Thomas Voeckler, bondscoach van de Franse wielerploeg, heeft gereageerd op de afwezigheid van Julian Alaphilippe op het EK. Tijdens een interview met L'Équipe bevestigde hij dat medische redenen aan de basis liggen van het forfait.

Volgens Voeckler is Alaphilippe niet in staat om deel te nemen aan het EK door gezondheidsproblemen. “Julian en Louis Barré zijn ziek geworden. Dat veranderde veel voor ons”, verklaarde hij tegenover de Franse krant L’Équipe.

Opgave op WK

De coach gaf aan dat de oorspronkelijke plannen voor de Franse selectie hierdoor moesten worden aangepast. De afwezigheid van Alaphilippe kwam kort na zijn deelname aan het wereldkampioenschap in Kigali, waar hij voortijdig uit koers verdween.

Voeckler bevestigde dat de fysieke toestand van de renner niet toeliet om opnieuw te starten op het EK. Al deed de bondscoach ook een opvallende uitspraak over Tudor Pro Cycling, de ploeg van Alaphilippe, die dubbelzinnig geïnterpreteerd wordt.

Dubbelzinnig

“Ik heb van zijn team begrepen dat hij niet beschikbaar is voor het EK”, voegde Voeckler er ook nog aan toe, zonder op dat moment nog te spreken over de ziekte van zijn landgenoot.

Een ding is alvast zeker. Het is voor Alaphilippe bijzonder jammer om niet aan het EK te kunnen deelnemen, zeker nu het in eigen land wordt georganiseerd. Wat de reden ook mag zijn.