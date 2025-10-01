"Heb je dat gehoord?" Vader Patrick wijst op opvallende uitspraak van Remco Evenepoel

Remco Evenepoel pakte op het WK in Rwanda voor de derde keer op rij de wereldtitel tijdrijden. Nu al zit het record in het hoofd van Evenepoel, dat hij volgend jaar kan breken in Montréal.

Met een derde wereldtitel tijdrijden op rij voegde Remco Evenepoel zich bij een select clubje. Enkel Michael Rogers (2003, 2004 en 2005) en Tony Martin (2011, 2012 en 2013) deden het Evenepoel al voor.

Qua aantal titels moet Evenepoel enkel nog Fabian Cancellara (2006, 2007, 2009 en 2010) en Tony Martin (2011, 2012, 2013 en 2016) laten voorgaan. Evenepoel wil echter nog beter doen dan Martin en Cancellara.



Lees ook... Evenepoel legt uit of het een groot voordeel is dat Ganna en Tarling niet naar het WK in Rwanda trokken

Evenepoel wil wereldkampioen tijdrijden worden in Montréal

"Gehoord wat hij zei in het flashinterview meteen na zijn derde wereldtitel tijdrijden in Kigali? ‘Volgend jaar ga ik voor een vierde op rij, want dat deed nog niemand me voor’", zegt vader Patrick Evenepoel bij HLN.

"Hij is daar dus nú al mee bezig. Aan zo’n zaken denkt hij, ze ‘triggeren’ hem", stelt hij nog. Evenepoel wil volgend jaar in het Canadese Montréal nog eens wereldkampioen tijdrijden worden en alleen recordhouder worden.

Het parcours in Montréal zal 39,9 kilometer lang zijn, maar telt slechts 195 hoogtemeters, dit jaar waren er nog 758 hoogtemeters op 40,8 kilometer. En dus zal Evenepoel ook rekening moeten houden met Joshua Tarling, die woensdag ook een van zijn uitdagers wordt op het EK.