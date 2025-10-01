Lampaert spreekt klare taal over Evenepoel en illustreert het met herinnering aan Wollongong

Yves Lampaert heeft in aanloop naar het EK aangehaald hoe belangrijk het is om een kopman als Remco Evenepoel goed te begeleiden. Hij verwees naar eerdere kampioenschappen om het belang van ervaring en ploegdiscipline te onderstrepen.

Volgens Lampaert is de inzet op een EK bijzonder hoog. “Op zo’n kampioenschap telt maar één plaats. Het maakt het keer op keer niet evident”, vertelt hij meteen aan Het Laatste Nieuws.

Hij wijst erop dat het niet volstaat om fysiek in vorm te zijn. “Los van een goeie voorbereiding en de kunst om er nét op D-day altijd te staan, de basisvereisten om te kunnen uitgroeien tot een sterke kampioenschapsrenner, is het voor Remco een onmiskenbaar voordeel om telkens weer te kunnen terugvallen op een solide en ervaren ploeg in de breedte.”



De West-Vlaming benadrukt dat een goed uitgebalanceerde ploeg cruciaal is in het onvoorspelbare verloop van een EK of WK. “Die, in de chaos en het minder afgelijnde verloop van zo’n WK of EK, al eens een scheve situatie kan rechtzetten. Waar andere landen dat meestal niet kunnen. Of met een dubbele agenda rondfietsen.”

Binche en Wollongong

Lampaert illustreert zijn punt met concrete voorbeelden. Zo verwijst hij naar het Belgisch kampioenschap in Binche: “Op het BK in Binche, eind juni, was Remco veruit de beste man in koers, maar in al zijn gretigheid reed hij zichzelf voorbij en won hij uiteindelijk niet.” Hij stelt dat een ervaren ploegmaat in dergelijke situaties kan bijsturen.

Ook het wereldkampioenschap van 2022 in Wollongong komt ter sprake. “Op het WK ‘22 in Wollongong reed op een bepaald moment een groep van een dertigtal renners weg. Mét Van Aert en Serry, maar zonder Evenepoel.”

Lampaert beschrijft hoe hij op dat moment de rust bewaarde. “Er ontstond wat paniek. ‘Yves, moet ik er naartoe rijden?’, vroeg hij me. ‘Nee, jong, het is niet aan ons nu. We hébben pionnen vooraan, gebruik ze. Gebruik je ploeg. Want alleen ben je nooit sterker dan een heel peloton’.”

Rol als luitenant

Lampaert ziet het als de taak van een goede luitenant om in cruciale momenten overzicht te bewaren en de kopman te begeleiden. Hij noemt overenthousiasme, euforie en onderschatting van de tegenstand als risicofactoren. Een ervaren renner kan volgens hem die valkuilen helpen vermijden.