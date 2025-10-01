Slechts 24 kilometer, maar Alec Segaert komt met stevige waarschuwing voor EK tijdrijden

Alec Segaert maakt vandaag zijn debuut op het EK tijdrijden bij de elite. De West-Vlaming, viervoudig Europees kampioen bij de jeugd, benadrukt dat het parcours in de Franse Drômestreek verraderlijke elementen bevat die renners niet mogen onderschatten.

De tijdrit telt slechts 24 kilometer, maar volgens Segaert is het profiel bedrieglijk. “Door de tegenwind en het knikje op het einde zal het toch een stevige tijdrit worden. Daar moet je rekening mee houden. Als je stilvalt, kan je nog ‘ferm’ stilvallen”, verklaarde hij dinsdag tijdens het persmoment van de Belgische selectie.

Segaert verbleef al enkele dagen in Frankrijk en verkende het parcours meermaals. Hij benadrukt dat de omstandigheden, waaronder de wind, een bepalende rol kunnen spelen in het verloop van de wedstrijd.

Sterk deelnemersveld

De renner van Lotto, die volgend jaar voor nieuwe uitdaging kiest, behaalde eerder vier Europese titels in de jeugdcategorieën: drie bij de beloften en één bij de junioren. Toch blijft hij voorzichtig over zijn kansen bij de elite. “Het parcours van deze tijdrit ligt me best wel, net als het EK zelf. Ik heb altijd goed gescoord in de jeugdcategorieën. Maar dit, zeker met dit deelnemersveld, wordt wel een heel ander verhaal.”

Segaert stelt dat het vooral belangrijk is om zijn eigen prestatie centraal te stellen. “Het wordt vooral zaak om voor mezelf een goeie prestatie neer te zetten, en dan zien we wel welk resultaat dat oplevert.”

Geen WK in Rwanda

In tegenstelling tot Remco Evenepoel nam Segaert niet deel aan het wereldkampioenschap in Rwanda. Hij koos ervoor om zich volledig toe te leggen op het EK. “Dat ik al mijn focus op deze koers kon leggen, is sowieso beter. Ik kom frisser aan de start.”