Straffe madam! Julie De Wilde rijdt EK ondanks ernstig ongeval in september

Op de openingsdag van het Europees kampioenschap wielrennen in de Franse Drôme en Ardèche komt Julie De Wilde aan de start van de tijdrit, ondanks een ernstig ongeval eerder deze maand.

Julie De Wilde werd op 11 september aangereden tijdens een trainingsrit. Daarbij liep ze meerdere letsels op. “Het AC-ligament in mijn schouder werd gescheurd, en ik liep ook een hersenschudding en een whiplash op”, verklaarde ze dinsdag tijdens het persmoment van de Belgische ploeg.

Door deze medische complicaties was haar deelname lange tijd onzeker. De renster gaf aan dat ze pas sinds vorige maandag opnieuw op haar tijdritfiets kon trainen. “Ik heb zelfs getwijfeld over mijn deelname”, aldus De Wilde.

Motivatie

Ondanks de beperkte voorbereiding is ze gemotiveerd om deel te nemen: “Ik heb er toch nog veel zin in.” Door de afwezigheid van Europees kampioene Lotte Kopecky lijkt een Belgische titel dit jaar onwaarschijnlijk.

Naast De Wilde rijdt ook Lotte Claes het EK tijdrijden. Claes, derde op het BK tijdrijden, wil vooral haar niveau meten op internationaal vlak. “Dit wordt mijn eerste internationale kampioenschap in het tijdrijden”, verklaarde Claes. “Daar kijk ik naar uit. Ik wil zien hoever ik internationaal sta in het tijdrijden.”

Moeilijk in te schatten

De Wilde zag dat haar letsels na het ongeval sneller genazen dan verwacht. Toch weet ze niet wat ze op dit EK mag verwachten door de fysieke beperkingen. Het is afwachten, maar sowieso lijkt een topnotering niet echt mogelijk voor De Wilde.

