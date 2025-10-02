"Als ik de dertig gepasseerd ben": Evenepoel wil er voorlopig niet aan denken

Remco Evenepoel heeft in het tijdrijden al alles gewonnen wat er te winnen valt. Het werelduurrecord laat hij wel nog even voor wat het is.

De Belgische titel, Europese titel, wereldtitel, olympische titel en winst in een tijdrit in de Giro, Tour en Vuelta. Alle grote doelen heeft Remco Evenepoel intussen al afgevinkt tegen de klok. Al blijft het wel een doel voor Evenepoel.

Met zijn entourage zoekt Evenepoel nog altijd naar details die hem nog sneller en beter maken in het tijdrijden. Zo heeft Evenepoel iets nieuws uitgeprobeerd op het WK en EK, al wilde hij niet verklappen wat.



Evenepoel denkt niet aan werelduurrecord

Tegen de klok lijkt enkel het werelduurrecord nog een doel te kunnen worden voor Evenepoel. Al lijkt dat niet meteen een doel te zijn voor de drievoudige wereldkampioen. "Daar denk ik nog niet aan", zegt Evenepoel bij Het Nieuwsblad.

"Later, als ik de dertig gepasseerd ben, wil ik het eventueel in overweging nemen, maar voorlopig heb ik nog andere doelen die ik wil afvinken." Evenepoel wil zich ook eerst aanpassen aan zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe.

Daar zal hij samenwerken met een ex-werelduurrecordhouder, de Brit Dan Bigham. Hij was de mentor van Filippo Ganna bij INEOS Grenadiers en zou Evenepoel nog beter kunnen maken tegen de klok.