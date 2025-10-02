Belgische renster Mieke Docx doet emotionele oproep: "Ben er nog niet klaar voor"

De Belgische renster Mieke Docx (29) heeft op haar sociale media een emotionele oproep gedaan. Ze zag onlangs haar contract aflopen bij Lotto en is nu op zoek naar een nieuwe ploeg.

De wielercarrière van Mieke Docx (29) is in gevaar. De Belgische renster kreeg na vier jaar geen nieuw contract meer bij Lotto en zit zonder ploeg. Ze hoopt nu nog een nieuwe ploeg te vinden voor volgend jaar.

"Dit is niet een bericht dat ik ooit wilde schrijven. En toch ben ik hier. Het is 1 oktober en ik ben nog steeds op zoek naar een nieuw team. Toen ik een paar weken geleden te horen kreeg dat mijn contract bij Lotto niet verlengd zou worden, voelde het alsof mijn hele wereld instortte."

"Afscheid nemen van een team dat aanvoelde als familie, was een van de moeilijkste momenten uit mijn carrière. Wielrennen is een harde wereld, en dat zal altijd zo blijven. Op dit moment zitten te veel renners zonder team."

"Maar ik ben er nog niet klaar voor om te stoppen. Mijn hart ligt nog steeds bij de fiets, bij dit leven, bij de offers en de vreugde die het me elke dag brengt. De gedachte dat ik gedwongen word het los te laten, breekt me."

"Maar opgeven heeft nooit deel uitgemaakt van wie ik ben. Alles wat ik heb bereikt, heb ik keihard voor moeten vechten, en ik zal blijven vechten voor de kans om mijn droom te blijven najagen. Ik hoop echt dat ik snel beter nieuws met jullie kan delen. Wie kan me helpen mijn droom voort te zetten?"